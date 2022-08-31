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Президент о новых законопроектах: Обещали - надо выполнять
Будущее Беларуси за активными гражданами, готовыми брать на себя ответственность и проявлять инициативу.
Именно поэтому развитие гражданского общества и партийной системы на контроле главы государства. Важнейший акцент здесь на том, чтобы партии и общественные объединения не использовались внешними игроками для дестабилизации ситуации в стране. Как это работает - мы увидели в 2020 году. И таким структурам не место в Беларуси. Нынешняя геополитика вносит свои коррективы в общественно-политическую модернизацию. Да, время для формирования разных центров силы не самое подходящее, но позиция Александра Лукашенко в этом вопросе железная: если обещали - надо выполнять.
Рассматривая эту тему и законопроекты, мы будем подвергнуты жесткой критике как с одной стороны, так и с другой. Наши сторонники нас будут критиковать за то (и справедливо), что мы не вовремя проводим эти мероприятия и разворачиваем в стране процессы партийного строительства. И, как результата, создания партий. Не вовремя. Ситуация в мире крайне напряженная. Тем более, этот мир вокруг нас с напряжением. И в такие времена любое государство начинает мобилизовываться и концентрироваться вокруг одной-двух фигур и так далее. У нас это Президент по Конституции, никуда от этого не денешься. А мы вот тут начали партийное строительство разворачивать. Появятся новые партии, естественно, что будут создаваться новые центры силы. Естественно, что будет структурироваться общество. Вокруг этих партий будут мобилизовываться люди. То есть, когда надо объединяться, мы вроде бы начинаем процесс какого-то разъединения. Но так нас будут критиковать наши сторонники, и они будут правы. С другой стороны, нас будут критиковать (если мы пойдем этим путем и примем эти два закона), что мы недостаточно демократичны, мы какую-то особую систему создаем ранее или доселе не известную в мире, политическую систему общества. В общем, будут критиковать за недостаточный радикализм. Но я исхожу из того - мы обещали, мы в свое время до принятия Конституции и в Конституции отразили это. Мы обещали нашему обществу, что мы эти вопросы будем решать. Обещали - надо выполнять.
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