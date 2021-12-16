Александр Лукашенко о задачах в условиях санкционного давления: насыщение рынка и недопустимость роста цен

Сохранить динамику работы экономики и защитить людей, не пошатнув их благосостояние. Сегодня Президент расставил приоритеты дальнейшего развития страны в условиях санкционного давления.



Во Дворце Независимости дали оценку последствиям и предложили меры по минимизации влияния санкций на экономику и людей. Беларусь не приемлет диктата и давления и встречные меры в отношении Запада рассматривает как вынужденный ответ, подчеркивает Президент. С другой стороны, белорусская ситуация не уникальна: на планете много примеров дискриминации, когда страны-гегемоны необоснованно ущемляют в правах другие государства без оглядки на международное право. Сегодня это способ избавиться от конкурентов и ослабить интеграционные связи. Но Александр Лукашенко уверен: санкционный натиск можно и нужно использовать себе во благо.









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Президент о задачах в условиях санкционного давления: насыщение рынка и недопустимость роста цен

Поддержка отечественных производителей поможет минимизировать санкционные риски

Санкционное давление стоит расценивать как импульс для белорусских предприятий: им предстоит нарастить производства, в частности, по тем позициям, которые с нового года ограничены для ввоза по импорту. Речь идет о продуктовой линейке товаров. Глава государства в этой связи поручил правительству, местным властям и парламенту поддержать отечественных производителей. Желающим занять внутренний рынок будет оказано максимальное содействие. И если для быстрых решений губернаторам нужны дополнительные полномочия, они должны быть внесены без промедления. Сегодня один из самых непростых этапов в жизни страны, подчеркнул Президент. И противостоять внешнему диктату может только сплоченная команда единомышленников. Особенно в управленческом аппарате.

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