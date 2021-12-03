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Александр Лукашенко: Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России
Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России. Об этом белорусский лидер заявил накануне, встречаясь с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Беларусь и Россия - единомышленники, которые двигаются в общем направлении.
При этом общий цивилизационный подход к пространству от Бреста до Владивостока, а также внутренние механизмы развития - без оглядки на западных "партнеров". Как отметил глава государства, мы не имеем права погубить общую цивилизацию, а для суверенного развития даже в условиях внешнего давления у союзников есть все необходимое.
Межрегиональное сотрудничество - фундамент тесной интеграции
Сотрудничество напрямую с регионами России - фундамент тесной интеграции. В Минске накануне состоялась встреча Президента с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Стороны обсудили запуск кооперационных механизмов, а также наращивание товарооборота. Наша страна может помочь в аграрном секторе, строительстве. Область заинтересована в проектах возведения агрогородков. Интересно и машиностроение - готовится к открытию в Астрахани дилерский центр МТЗ.
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