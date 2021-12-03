Александр Лукашенко: Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России

Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России. Об этом белорусский лидер заявил накануне, встречаясь с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Беларусь и Россия - единомышленники, которые двигаются в общем направлении.



При этом общий цивилизационный подход к пространству от Бреста до Владивостока, а также внутренние механизмы развития - без оглядки на западных "партнеров". Как отметил глава государства, мы не имеем права погубить общую цивилизацию, а для суверенного развития даже в условиях внешнего давления у союзников есть все необходимое.

