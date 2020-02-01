Президент принимает с рабочим визитом госсекретаря США Майкла Помпео

Стороны обсуждают нормализацию двусторонних отношений и экономические перспективы Минска и Вашингтона. Также Александр Лукашенко в начале встречи отметил, что политики хорошо знакомы друг с другом, хоть и заочно. Белорусские и американские спецслужбы работали вместе: борьба с наркотиками, торговлей людьми и оружием. А раньше Помпео возглавлял ЦРУ. Ожидается, что в ближайшее время Соединенные Штаты Америки назначат посла в Беларусь.

Отметим, Майкла Помпео называют правой рукой Дональда Трампа. Государственный секретарь США - самый высокопоставленный чиновник, который приезжал в Минск с визитом за более чем двадцать пять лет - последним был Билл Клинтон в 1994 году. А в 2019 к нам прилетал помощник президента Соединенных Штатов Джон Болтон. К слову, политики обсудили и возвращение послов, и экономику. Отметим, товарооборот между странами сегодня свыше 700 миллионов долларов.