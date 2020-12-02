Президент принимает участие в саммите ОДКБ. Дискуссия проходит в онлайн-формате

Официальный Минск выступает за наращивание взаимодействия в Организации Договора о коллективной безопасности. В сложных современных условиях союзничество в военном и политическом измерениях приобретает все более весомый смысл. Такую оценку нынешней и предстоящей работы в рамках ОДКБ сегодня дал Александр Лукашенко. Президент принимает участие в саммите Организации наряду с другими лидерами стран ОДКБ. Дискуссия проходит в эти минуты в онлайн-формате. Нынешний год не добавляет стабильности и в без того непростую международную обстановку. Внешнее вмешательство в разной степени ощущают на себе практически все страны ОДКБ. Президент уверен, только совместно, сближая позиции государств - членов по коллективному реагированию удастся противостоять современным вызовам.



