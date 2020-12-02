3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
Президент принимает участие в саммите ОДКБ. Дискуссия проходит в онлайн-формате
Официальный Минск выступает за наращивание взаимодействия в Организации Договора о коллективной безопасности. В сложных современных условиях союзничество в военном и политическом измерениях приобретает все более весомый смысл. Такую оценку нынешней и предстоящей работы в рамках ОДКБ сегодня дал Александр Лукашенко. Президент принимает участие в саммите Организации наряду с другими лидерами стран ОДКБ. Дискуссия проходит в эти минуты в онлайн-формате. Нынешний год не добавляет стабильности и в без того непростую международную обстановку. Внешнее вмешательство в разной степени ощущают на себе практически все страны ОДКБ. Президент уверен, только совместно, сближая позиции государств - членов по коллективному реагированию удастся противостоять современным вызовам.
Президент дал оценку состоянию международной безопасности
Александр Лукашенко детально остановился на внутренней ситуации в Беларуси, где градус внешнего вмешательства высок как никогда. Не ослабевает санкционная риторика. Подробности - в наших следующих выпусках.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Политика
Все
Общество
Все
Республиканский профсоюзный правовой прием пройдет 31 октября по всей стране
Виртуозы дорог и международный дрифт-проект приехали в Могилев
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
В мире
Все
В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов