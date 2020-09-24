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Президент принял во Дворце Независимости посла КНР и вручил ему высокую награду
Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая. Это заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с послом КНР в нашей стране... Цуй Цимин завершает дипломатическую миссию в Беларуси.
Страны объединяют многолетняя крепкая дружба и взаимовыгодное сотрудничество
За развитие отношений в разных сферах (от политики до реальной экономики) президент вручил дипломату Орден Почета. Это высшая благодарность за личный вклад в укрепление связей. Президент также отметил значительную поддержку Китая во время эпидемии коронавируса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"Господин посол, Вы скоро будете в Пекине. Я убедительно прошу Вас передать Председателю Китайской Народной Республики, моему давнему другу самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда и особенно в последнее время, - сказал глава государства. - Передайте ему, что в Беларуси у него надежные друзья, что Беларусь всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики".
Президент прокомментировал упреки в "тайной" инаугурации
Президент прокомментировал также упреки со стороны некоторых стран по поводу "тайной"
... Была отмечена неконструктивная позиция, которую занимают отдельные государства в отношении Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли, - сказал он. - Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие. Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно".
В 2019 году Минск и Пекин наторговали на $5,3 млрд
Что касается белорусско-китайский отношений, в 2019-м товарооборот Минска и Пекина превысил 5 миллиардов долларов. Одно из направлений сотрудничества - инвестиции... За год Поднебесная вложила в реализацию различных проектов в нашей стране около 170 миллионов долларов.
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