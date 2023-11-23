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Президент: Проблемные вопросы надо решать за столом переговоров, а не делать демарши
ОДКБ - неотъемлемый элемент обеспечения безопасности не только стран - участниц объединения, но и Евразийского региона в целом. Такова позиция Президента Беларуси. Александр Лукашенко сегодня открыл саммит военно-политического блока (он проходит под председательством главы белорусского государства.) Наша страна в этом году возглавляет ОДКБ. Сегодня в Минске все лидеры входящих в объединение стран, кроме премьер-министра Армении. Ситуация в мире усложняется, это признают все участники ОДКБ. Современные вызовы носят глобальный характер. И это требует сплочения наших стран, баланса национальных и коллективных интересов. Только в таком случае в регионе будет обеспечена стабильность и безопасность. Сегодня не время для разногласий, убежден белорусский Президент. А все спорные вопросы можно решить с помощью дипломатии.
"Всеми членами Совета коллективной безопасности отмечалось, что текущая международная ситуация характеризуется высокой степенью конфронтации и поляризации, требует от нас дальнейшей консолидации усилий, укрепления нашей организации как важного фактора обеспечения безопасности в Евразийском регионе", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко напомнил, что с 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит к Казахстану. В связи с чем Президент Беларуси пожелал своему коллеге Касым-Жомарту Токаеву успехов в деятельности по разрешению тех долгосрочных вопросов, о которых шла речь на саммите ОДКБ в Минске.
Также затрагивался и вопрос урегулирования конфликта на Южном Кавказе между Азербайджаном и Арменией и роль России как центрального звена в ОДКБ.
"Мы также, не буду этого скрывать, обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторую неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности (подразумевается ситуация с Арменией, премьер-министр которой принял решение не присутствовать на саммите ОДКБ в Минске. - Прим.), - сказал белорусский лидер. - Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, не делать демарши без причин, без определенных причин".
Главы государств сегодня провели переговоры как в узком, так и в широком составах. Наш Президент подчеркнул, что это был обстоятельный и фундаментальный разговор. Лидеры подвели итоги минувшего года и определили задачи на перспективу (в будущем году председательствует в объединении Казахстан.) В приоритете военно-политические вопросы. Этого требует обстановка в зоне ответственности организации.
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