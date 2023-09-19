Президент провел переговоры с губернатором Краснодарского края

Беларусь востребована в России как никогда. Огромный спрос на наши промышленные возможности и компетенции - от АПК до микроэлектроники, констатировал глава белорусского государства. Сегодня Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Краснодарского края. Делегации из России - частые гости в нашей стране.

Мы выстроили прочное сотрудничество от центра до самого Дальнего Востока. Все договоренности строго контролируются, определены дорожные карты. Следующее предложение Александра Лукашенко - централизовать сотрудничество, определить ключевых партнеров и выходить дальше с совместными технологиями и проектами на соседние регионы России.

Одним из таких значимых партнеров для нас является Кубань. И мы готовы развивать сотрудничество абсолютно по всем направлениям. О каких проектах договорились сегодня, расскажет Илона Красутская.

Сочи,Анапа, Геленджик. Море, горы, потрясающие пейзажи. Пожалуй, первые ассоциации при упоминании самого солнечного края России. Но Кубань известна не только как курортный регион. Это наш давний партнер и белорусское там можно найти чуть ли не на каждом шагу: от продуктов питания до техники, которая играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности юга России.

Губернатор края Вениамин Кондратьев последние полтора года посвятил выстраиванию прочных контактов с Беларусью. И даже приезжая в Минск, у него не было личных встреч с Президентом. Как сказал сегодня, ждали серьезных результатов.

Товарооборот Беларуси и Краснодарского края составил $557 млн в 2022 году

Двустороннее сотрудничество действительно радует по всем направлениям. Торговля в прошлом году превысила полмиллиарда долларов. Это рост на 60 %. И такая позитивная динамика сохраняется. Широкая дилерская и товаропроводящая сети. Тракторы, комбайны, лифты, бытовая техника, мебель. На Кубани представлены все наши знаменитые бренды. К еще более тесному взаимодействию подтолкнули последние события. Берем новую планку и создаем задел на перспективу.

"Мы в последнее время слишком много дали обещаний регионам России – это гигантская страна, всем это понятно – и я боюсь, чтобы мы выдержали эти обещания. Это наш принцип: если договорились, надо выполнять. И в последнее время мы пришли к тому, что нам надо в России определяться по ключевым регионам, откуда можно работать на соседние регионы и так далее. Кубань мы рассматриваем как ключевой регион, где мы должны "заземлиться", - заявил глава государства. - Например, на севере России для Беларуси это Санкт-Петербург и прилегающие регионы, чтобы логистика была удобная".

Александр Лукашенко отметил, что уход из России и Беларуси "старых друзей" дал двум странам возможность развивать свои производства на собственной базе. К счастью, ее удалось сохранить. "Конечно же, Беларусь сегодня востребована как высокотехнологичная республика".

Беларусь - Кубань: сотрудничество от АПК до промкооперации

Наши возможности и компетенции в дополнительной рекламе не нуждаются. Начиная от продовольственного до технологического суверенитета - промышленной кооперации. За последние годы мы осуществили настоящий прорыв в части межрегионального сотрудничества. Добрались до Дальнего Востока: реализовали проекты от АПК до социальной сферы. Беларусь - то самое сильное плечо для России. Тем более сейчас - после ухода многих компаний и производств.

Беларусь сегодня востребована в России как никогда. Республика обладает колоссальными возможностями в плане технологий.

"Сотрудничество с вами может идти по всем направлениям. Вы это прекрасно знаете. Это и сельское хозяйство, и машиностроение, и те же лифты. Наша политика - не бросаться на что-то великое новое (потому что это большие деньги и "догоним и перегоним" - это не наш принцип), а развивать то, что мы умеем делать. Вот есть школа тракторостроения. Почему ее не развивать? Россия, к примеру, огромная, дай бог удовлетворить спрос. То же самое комбайностроение, БелАЗы. Мы эти точки, где у нас есть опыт и практика, компетенции, люди, пытаемся развивать. Поэтому если Кубани что-то нужно, мы договоримся и обязательно сделаем", - заверил Александр Лукашенко.

Когда мы столкнулись с этими трудностями и вызовами, я уже анализировал где найти партнера, который позволит нам сохранить наше высокотехнологичное сельское хозяйство, высокотехнологичный агропромышленный комплекс. Это было важно, потому что мы должны оставаться и гарантом продовольственной безопасности (Кубань -житница всей страны), и тогда кроме как в Беларуси, я анализировал и потенциальных других партнеров, другого партнера для себя не нашел. Конечно, приехали. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края России

В Краснодарском крае хорошо знают белорусскую технику. В прошлом году на производственной площадке в станице Староминской собрали почти 3 сотни тракторов "Беларус". Планируют нарастить обороты производства, расширить и модельный ряд. В Усть-Лабинске на производстве Гомсельмаш собирают белорусские зерноуборочных комбайны.

Успешно работает дилер холдинга "Амкодор". Сегодня российским партнерам на предприятии показали новинки.

На сегодняшний момент мы понимаем отрасль Краснодарского края, там активно развивается и дорожное строительство и просто строительство, и мы на сегодняшний момент готовы предложить линейки можно сказать импортозамещенной технологически не зависимой продукции, как дорожно-строительной техники, так и сельскохозяйственной, так и коммунальной продукции. Виталий Гмырак, директор маркетинг-центра ОАО "Амкодор"

На Кубани обновляют общественный транспорт, для курортного региона принципиальный момент - экологичность. Поэтому особый интерес - к нашим электробусам.

"Только хочу вас предупредить, что пассажирская техника, знаю, вы - молодцы, я и по Сочи вижу, все больше и больше, несмотря, что нефти и газа достаточно, вы переходите на технику экологическую, как в Сочи, на дизеле ездить, там люди приезжают отдыхать. Мы это все можем сделать и с газомоторным топливом, просьба одна, чтобы мы обслуживали эту технику, а то будет как в Санкт-Петербурге, там загорелось, там загорелось. Начали разбираться, задаю вопрос: а в других регионах России, у нас же не горят автобусы, в других регионах России не горят. Почему в Питере, потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобуса, взяла на себя обслуживание. А что такое обслуживание? Вы знаете не только гайки крутить, но и перед выездом постоянно осмотр, а всего этого не было. Естественно, где-то утечки, где-то протечки, и так далее, что-то где-то там задымилось, в СМИ сразу, ах загорелось. Поэтому если нет людей, которые могут надежно обслуживать технику, мы это сделаем сами. Притом за меньшие деньги. Но если такие люди есть, пожалуйста. Нет, хотите мы их научим", - выступил с предложением Александр Лукашенко.

Впрочем, развиваем не только классические направления нашего сотрудничества. Последние события в регионе и мире подтолкнули к тому, чтобы быть независимыми и по линии ВПК. Серьезное внимание уделяется производству собственных боеприпасов, оружия и техники.

"Мы с нашим старшим братом (речь о недавних переговорах президентов Беларуси и Росси в Сочи. - прим. ред.) договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси. Конечно, публично это не озвучиваем. Последние наши переговоры на вашей земле были посвящены обороне и безопасности", - заявил глава государства.

В связи с этим он подчеркнул важность совместных действий, чтобы снизить вероятность нарастания вызовов и угроз: "Украина - это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас, да и Россию в том числе, больше всего настораживает Польша, а за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить все, что здесь есть, прежде всего Европейский союз. Главная точка опоры - это Польша. В 2020 году нас хотели туда присоединить, чтобы мы были разделительной линией между Россией, Востоком и Западом. Но не получилось. Поэтому мы сейчас уделяем огромное внимание оборонке".

Создаем совместные площадки для производства сельхозтехники, есть запрос на обновление транспорта и линейку спецмашин. Наши строители уже приступили к проектированию и совсем скоро начнут строительство школы в Краснодаре. В планах построить и другие объекты: спорткомплекс и жилой микрорайон.

Агропромышленный комплекс Края - это высокотехнологичный агропромышленный комплекс, благодаря партнерству с Тракторным заводом, Гомсельмаш, МАЗ мы уверены в том, что высокотехнологичный агропромышленный комплекс края останется высокотехнологичным. И те производства, которые в рамках промышленной потреб кооперации совместно реализуем в том числе по сборке тракторов Минского тракторного завода и теперь уже комбайнов, и даже пока прицепов зерновозов на базе МАЗа. Это тот потенциал совместный, который мы уже реализуем. Это не планы, а уже конкретная реализация. А дальше только расширяем сотрудничество в строительной сфере. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края России