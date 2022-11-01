Лукашенко провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ по горячим следам дискуссии лидеров

Позиция Беларуси по работе ОДКБ и ситуации на армяно-азербайджанской границе. Она по-прежнему четкая и последовательная. Важно выходить на разрешение конфликта в Закавказье и не дать разгореться другим "пожарам" в Центрально-Азиатском регионе. Сообща реагировать на угрозы! 1 ноября Александр Лукашенко провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем сразу по горячим следам откровенной и прямолинейной дискуссии лидеров объединения.

Минск всегда занимал активную позицию в ОДКБ. В следующем году Беларусь будет председательствовать в Организации, и сейчас на завершающем этапе работа по подготовке приоритетов. Требование Президента по ним - никаких абстракций, а только решение насущных проблем! Подробнее - Наталья Бреус.

Международный статус Станислава Зася, кажется, не сильно изменил отношение к нему белорусских журналистов. Он сегодня, хоть и персона с интернациональным размахом, но для прессы по-прежнему свой. Хотя Зась уже почти три года как работает на посту генерального секретаря ОДКБ, и каденция близится к завершению.

- Ты там в Москве не засиделся?

- Нет. Кстати, уже не про меня, но вот три года для генсека это срок маленький. Это на будущее просто стоит подумать. Потому что реально очень много деятельности, и, пока ты все охватишь и станешь чувствовать себя уверенно, надо время. И время очень быстро пролетает. И три года это, конечно…, - ответил Станислав Зась.

- Это мы обсудим на ближайшем заседании. Хорошо, что сказал, - запланировал Президент.

Можно подумать, что генеральный секретарь готовит почву к предстоящему саммиту лидеров. Он планируется во второй половине ноября. Организация встречи, конечно, зона его ответственности, но в целом одэкабэшную вотчину завидной и легкой не назовешь.

Далеко ходить не надо - это было заметно и по накалу дискуссии глав государств в конце прошлой недели. На кону мир в Закавказье. Сегодня снова в разговоре вернулись к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе.

О ситуации на армяно-азербайджанской границе

"Все-таки ты сам бывал там, видел, что происходит. И начальник Объединенного штаба работал. Все-таки это специалисты. Например, когда предлагалось туда послать миссию ОДКБ, я подумал: а что, у нас сильнее Зася есть люди здесь, в Беларуси? Они что, разберутся лучше? Не только потому, что я похвалить тебя хочу. Вы втянуты в этот процесс, видите, что там происходит. Ну так наблюдайте и докладывайте. Зачем еще туда посылать каких-то наблюдателей от Беларуси, России и других. Чего там телепаться возле России?", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Россия уже является посредником в урегулировании ситуации между Арменией и Азербайджаном, и этого вполне достаточно: "Закончилась война. Ясно, чем закончилась. Определились стороны, что им нужен посредник. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России. Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, Ираном там, и между Арменией и Азербайджаном и так далее. Ну что еще надо? Пускай в этом направлении работают. Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра, зачем туда втянули Евросоюз, зачем туда тащат ОБСЕ. Ну зачем? Ну понятно же, зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься".

Трехсторонний формат по урегулированию конфликта

Накануне в Сочи прошли переговоры в самом логичном и приемлемом сегодня трехстороннем формате: Путин, Алиев, Пашинян. Вышли на заключение мирного договора между Ереваном и Баку? Пока нет! Но развязки ищут. Россия помогает. И без всякого западного участия…

Почему Лукашенко так остро реагирует? Еще с давних времен наш Президент призывал и армянскую, и азербайджанскую сторону договориться миром! Проговаривал варианты и с Баку, и с Ереваном.





Лукашенко: Надо успокоиться и договориться

"В свое время, когда, по-моему, мы председательствовали в очередной раз в ОДКБ, я занялся этим вопросом. Я поехал к Ильхаму (Прим. - Президент Азербайджана Ильхам Алиев), переговорил с ним. По-дружески поговорил. И я ему задал вопрос так, шутя: "Ильхам Гейдарович, ну надо Армении помочь, если договоритесь". А речь шла о пяти с половиной или шести азербайджанских районах, которые были, как они констатировали, захвачены армянами. Армяне признали, что "это не наша земля, это азербайджанская". Кроме Карабаха. Ну так верни ее! И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, войны бы не было. У Ильхама не было бы мотивации начинать эту войну. Ну ты просил районы - отдали. Остался статус Карабаха. Ну решали бы в спокойном режиме. Но тогда же не согласился ни Серж Саргсян, ни потом Никол Пашинян. Этот вопрос я дважды поднимал", - поделился подробностями белорусский лидер.

Александр Лукашенко также рассказал, что тогда же предлагал Ильхаму Алиеву в случае урегулирования конфликта подумать над инвестированием в Армению, чтобы окончательно помириться и продемонстрировать это народам двух стран: "И я Ильхаму задал тогда вопрос: "Слушай, ну договоритесь, надо же как-то помочь Армении, чтобы народ видел, что вы помирились, замирились и так далее. (Богатый человек, тогда действительно и нефть очень дорого стоила и прочее). Ну сколько ты бы вот мог инвестировать в Армению?" Говорит, минимум миллиардов пять. И засмеялся. Но главное - строили трубопроводы. Они же пошли вокруг Армении. А Ильхам предлагал через Армению эти газопроводы, нефтепроводы. Говорит: "Зачем мне вокруг на Грузию идти? Я пойду через Армению. Это нам выгодно". И в Турцию и дальше. Выгодно? Выгодно было".

Нет. Ну и что. Поставили Президента Азербайджана в угол. Ему не оставалось другого решения, как силовое решение. Дальше тянуть нельзя было. Больше миллиона беженцев создавали напряжение. Вот в чем суть. И я уже, как бывалый человек в политике, я же это все прошел… Ну что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились мириться, надо замириться. И не надо придумывать там… Ну вот бывал же ты там. Где-то в горах, как мне рассказывали, делят эту границу. Ну слушай, какие горы?! Ну договоритесь! Нахичевань, чтобы был свободный проезд. Вроде бы с этим сегодня Нагорным Карабахом решили. Ну пока. Россия там обеспечивает этот процесс. Ну зачем сейчас убивать друг друга?! Почти 300 человек убили и еще о чем-то рассуждают. Надо успокоиться и договориться. Вот откуда моя позиция. Оттуда, из дальних времен. Десять с лишним лет тому назад. Поэтому я и так жестко реагирую на это.

Глобальный взгляд

Не сомневаемся, что таких инсайдов в рукаве белорусского Президента миллион. В политике Лукашенко давно. Но публичит это не ради хайпа. Эти подробности просто проливают свет на перипетии происходящего в регионе. Все решаемо - было бы желание. Президент Беларуси призывал коллег смотреть на вещи глобальнее, а не поддаваться на западные провокации и уловки по подрыву коллективной безопасности.

Лукашенко откровенно высказался об армяно-азербайджанском конфликте и проблемах в ОДКБ

"Конфликт этот надо заканчивать (Прим. - между Арменией и Азербайджаном). И не дай бог мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Надо это заканчивать. Это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ", - сказал белорусский лидер.

По его словам, белорусская сторона инициировала несколько вопросов в рамках работы ОДКБ, которые в том числе касаются средств массовой информации, прогнозирования и реагирования на кризисные ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Много вопросов. И чтобы нас там не называли бумажным тигром или еще как-то, нам надо активизироваться здесь. Ну если кто-то не хочет работать, господь с ним. Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать, и забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это. Но без всяких игр и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем. У всех они есть, но у нас ОДКБ не для этого создана.

Приоритеты председательства Беларуси в ОДКБ 2023 году

Можно критиковать белорусского лидера за прямолинейность или чрезмерную открытость, но упрекнуть за формальный или равнодушный подход в ОДКБ ни у кого язык не повернется. Минск всегда занимают активную позицию в организации с предположениями на злобу дня.

В следующем году Беларусь председательствует в ОДКБ. Сейчас на завершающем этапе идет работа по проработке приоритетов. Требование у главы государства традиционно простое и понятное: приоритеты не должны быть абстрактные, надуманные. Они должны касаться именно тех проблем, которые в повестке дня нашей организации, насущных проблем, с которыми сталкивается организация сегодня.

По словам генерального секретаря ОДКБ, организация совместно с Министерством иностранных дел и другими заинтересованными ведомствами будет участвовать в подготовке приоритетов Республики Беларусь на следующий год председательства в ОДКБ.

Станислав Зась высказал благодарность главе белорусского государства за продолжительный откровенный разговор и отметил, что такой прямой и честный подход был продемонстрирован и в ходе прошедшего саммита глав государств на прошлой неделе.

Будет ли интересным предстоящий саммит лидеров ОДКБ? Безусловно! Накаленным? Возможно. В вопросах войны и мира просто не бывает Но с подачи белорусского лидера объединение ставит высокую планку - не занять чью-то сторону в драке, а помочь по-настоящему помириться.