Президент провел встречу с главами МИД государств - членов ОДКБ

Странам ОДКБ нужно держаться вместе. Обстановка в мире не оставляет в этом никаких сомнений. И на этом сделал акцент наш Президент на встрече с министрами иностранных дел объединения. Беларусь, председательствуя в военно-политическом блоке, держит в повестке важную дискуссию по сложным вопросам безопасности, артикулирует проблемы, существующие сегодня не только в мире, но и в самом ОДКБ. И, конечно, агитирует партнеров их решать. Минск сделает все от него зависящее, чтобы восстановить и укрепить доверие в блоке. Солидарность, единство и сотрудничество - наши приоритеты. Да и время такое, не расслабишься. Тем более когда агрессивная истерика на Западе в последнее время все чаще заглушает голос разума. Вся риторика встречи - в репортаже Натальи Бреус.

Последние пару месяцев повестка ОДКБ на слуху, а Минск не устает принимать делегации военно-политического блока. Активный диалог по безопасности сегодня нужен как никогда, причем на самых разных уровнях. Нелишне. Мир меняется, белорусское гостеприимство никогда.

Председательство Беларуси в ОДКБ, где помимо нас и России, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан, проходит бодро. Как человек, который стоял у истоков создания военно-политического блока, Александр Лукашенко может позволить себя откровенные оценки.

Давая оценку деятельности ОДКБ, Александр Лукашенко заметил, что организацию порой правильно критикуют за недостаток в решении конкретных проблем. Например, Кыргызстан давно просит помочь в урегулировании конфликта на границе с Таджикистаном. Обоснованные претензии выдвигает Армения. "Скажу, что проблемы существуют. И очень серьезные проблемы. Если мы не решим эти проблемы, мы все время будем упрекать друг друга, высказывать неудовлетворение функционированием организации в целом. Проблемы существует для того, чтобы их решать. Поэтому, как бы мы ни крутили, ни вертели, мы должны быть погружены и в те проблемы, которые сегодня решают член ОДКБ Армения и члены ОДКБ Кыргызстан и Таджикистан", - сказал глава государства.

"Есть проблемы, есть задачи, их надо решать, как бы трудны и сложны они ни были. А у нас порой получается… Исходя из того, что решения принимаются консенсусом, а порой из-за сложности проблем мы их обходим, не хотим их решать", - обратил внимание Александр Лукашенко. Это в свою очередь вызывает недовольство среди отдельных стран.

Объединялись, чтобы давать отпор "если вдруг", но что делать, если в последнее время внутри блока все чаще говорят на языке упреков и претензий. Стрелы критики не должны лететь в ОДКБ, у дипломатов здесь своя миссия.

"Без вас никто эти вопросы не будет и начинать решать. В этом ваша колоссальная роль, с моей точки зрения, - продолжил Александр Лукашенко. - Давайте поставим в повестку дня эти проблемы и их решим. Если мы поможем решить конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана, начнем решать этот вопрос, они будут нам благодарны. Перестанут гибнуть люди, эти государства всегда будут нам благодарны". То же касается и сложнейшей проблемы Азербайджана и Армении.

"Опасность состоит в том, что если наши "друзья-советники" с Запада туда влезут (а вы видите: они туда лезут, как в народе говорят, пищом), нам уже будет сложно решать эти задачи. Эти важнейшие вопросы отражены в документах ОДКБ на время председательства Беларуси в организации, и все обозначенные задачи надо решать", - сказал Президент.





Президент: Странам ОДКБ нужно держаться вместе

Минск неслучайно так часто и так настойчиво призывает к единству. Вынуждает обстановка вокруг. На западном фланге ОДКБ - реальные военные угрозы. Неспокойно в Закавказье и Центральной Азии. Президент вангует - накал мировых страстей будет только усиливаться.

Президент упомянул о недавней встрече с главой МИД Казахстана, где обсуждались в том числе и потенциальные угрозы, ведь соседи у этой страны сильные, мощные, а интересы у них колоссальные.



"Против суверенных стран, которые не следуют указаниям Запада, развязаны полномасштабные гибридные войны, - обратил внимание глава государства. - Мы все это пережили. Порой выводов не делаем из прожитого и начинаем на старые грабли по-новому наступать".

"Складывающаяся в мире обстановка не оставляет для нас сомнений в том, что мы должны держаться вместе", - заявил белорусский лидер.

Все мы разные, философски заметит Александр Лукашенко, но ведь еще какие-то 30 лет назад были в одной стране. Защищали общую родину, жили единой победой. Разве это не аргумент и не фундамент? И стоит остаться рядом?

А. Лукашенко: Рынки давно поделены и за них идет жесткая драка

Александр Лукашенко убежден, что нет причин торопиться с принятием решений о выходе из каких-либо интеграционных объединений, как это сделали в свое время Украина или Грузия с их членством в СНГ. "Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики: они наелись западных обещаний и прочего и хотят опять вернуться на наш рынок, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены и за них идет жесткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок. За рубежом если что-то и предложат, это значит в обмен на ресурсы (отдай ресурсы - значит, мы тебя будем поддерживать) или на какую-то политику (если будешь бегать следом, щелкать каблуком и поддерживать ту политику, которую они проводят)", - объяснил глава государства.

А. Лукашенко: США раскололи Европу, приструнили и лишили суверенитета

Получается, как часто в жизни бывает - старый друг лучше новых двух. Без лишней дипломатии Александр Лукашенко говорит о планах Вашингтона. Именем "святой демократии" США то и дело вмешиваются во внутренние дела других государств или тихой сапой разжигают пламя конфликтов.

"Не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время. И дело здесь не в том, что основной стержень нашей организации - Россия - в сложной ситуации. Россия - это часть, это элемент всего того, что происходит в мире", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, есть проблемы глобального значения и в регионе Африки, и между Китаем и Тайванем, между США и Европой. "Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они, европейцы, упрекают вас (страны ОДКБ. - Прим.), и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Да господь с вами! Вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в 3-5 раз дороже? Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле. И они еще упрекают кого-то в потере суверенитета! Какого суверенитета? В глобальном масштабе идет жестокая драка, битва. Неизвестно, чем закончится", - сказал Александр Лукашенко.

"В этом масштабном противостоянии нам надо сохранить свое, хотя бы сохранить", - подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание, что отвоевать какие-то новые рынки в современных условиях крайне трудно. В этой связи показателен пример развития взаимоотношений Беларуси и Китая. "Мы когда-то мечтали, что с Китаем будем торговать на $500 млн, сегодня - на миллиарды долларов", - обратил внимание Президент.



"И мы не нагнетаем ситуацию даже в эти санкционные времена, - продолжил он. - Мы как-то с Россией вместе объединились. Видите: и Россия не рухнула, и мы не рухнули". Александр Лукашенко подчеркнул, что обе страны на фоне внешнего давления наконец-то вернулись к собственным технологиям и реализуют комплекс мер по импортозамещению.

"Давайте это терять не будем. Ничего вы за пределами нашего пространства (постсоветского. - Прим.) не найдете - моя точка зрения", - сказал глава государства.





Для стран ОДКБ надо выработать общий план совместных действий, прежде всего в экономике

Минск и Москву называют стержнем интеграции на постсоветском пространстве. Не на словах, а на деле. Самодостаточность лоббируют партнеры и в Союзном государстве, и в ЕАЭС. Чтоб жить без оглядки на Запад… Альтернативные платежные системы, развитие транспортной инфраструктуры, промышленная кооперация - все это уже работает на технологический суверенитет.

"Нам надо понимать, что давить нас будут. Даже если конфликт в Украине закончится, от нас все равно не отстанут. Нам надо выработать общий, назову его, план наших действий, прежде всего в экономике. Этот план должен всех нас объединить, сплотить", - высказал предложение белорусский лидер.



Одной из главных целей этого плана должен быть уход от зависимости в поставках импортной продукции. "Мы, будем считать, в изоляции, как Советский Союз. Но мы должны выжить, должны определить, что мы можем у себя произвести (можем практически все, процентов 90), а 10 % будем как-то закупать, пока не уйдем от зависимости по импорту", - уточнил глава государства.



"И чтобы в этом плане каждый видел себя", - отметил Александр Лукашенко. По его словам, Беларусь и Россия в двустороннем треке уже вплотную подошли к разработке такого плана и намерены его реализовать. "Думаю, мы недалеки с Президентом России, чтобы на двоих сделать этот план. Конечно, самообеспеченность у нас будет не 90 %, но пусть 80 %. Другого пути у нас нет. Просто бултыхаться, шататься из стороны в сторону и надеяться, что снова к нам кто-то придет, чего-то создаст, а потом уйдет, - у нас на это нет времени", - заявил Президент.

Беларусь сделает все, чтобы восстановить и укрепить доверие между партнерами в ОДКБ

То есть ставку в ОДКБ нужно делать на солидарность и сотрудничество. Такие приоритеты Минска точно в интересах участников объединения. Кризисы и внутренние споры подрывают спокойствие, но что еще страшнее - доверие.

Если потребуется помощь от Беларуси, а в данном случае наши инициативы, они будут. Для того чтобы восстановить и укрепить доверие между нашими партнерами, мы сделаем все, - подчеркнул Александр Лукашенко. - ОДКБ - не агрессивный и не наступательный военно-политический блок. Это организация исключительно оборонительного характера с созидательной и объединительной повесткой".



"Нам следует углублять взаимодействие ОДКБ с другими организациями: ООН, ШОС", - сказал белорусский лидер.

"Нам надо чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках, чтобы этот голос звучал. Конечно, нас специально не хотят слышать. Мы как кость в горле для кого-то - то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но тем не менее голос наш как военно-политического блока должен звучать", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Солидарность и сотрудничество

В общем, за репутацию объединения Беларусь тоже волнуется. Коллективный голос за безопасность в мире должен звучать громче! В тиши кабинетов - разве что обмен полезной информацией. Аналитическую работу в ОДКБ стоит усилить. Так сказать "мозговой штурм" поможет общему делу.

"Сегодня агрессивная истерика, в первую очередь на Западе, заглушает (пока заглушает) голоса мудрости и разума. Там не хотят услышать инициативы, в том числе и Беларуси по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности", - сказал белорусский лидер.



"Уповать только на то, что здравый смысл все же возобладает, нельзя. Мы не должны расслабляться, а все усилия необходимо направить на укрепление и дальнейшее поступательное развитие нашей организации, - подчеркнул Президент.





Генсек ОДКБ: Тезис Беларуси о единстве в организации и согласованном ответе на вызовы очень актуален

Геополитическая ситуация в мире продолжает усложняться. Она, безусловно, не может не влиять на ситуацию в наших государствах. Мы проводим достаточные эффективные содержательные заседания наших рабочих органов. Вы дали очень хороший импульс для последующей нашей работы. Мы очень активно работаем над реализацией плана действий секретариата по выполнению наших уставных задач и прежде всего, конечно, приоритетов белорусского председательства. Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ

Вбить клин в ОДКб не получится, как бы кому-то не хотелось это сделать. Дело не только и не столько в узах объединения, сколько в прагматике. Связи, которые страны налаживали десятилетиями, и от которых получали выгоду, пока выдерживают.

С. Лавров: Запад одержим сохранением своей гегемонии

Мы отметили то, что организация, так же как и Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированному на международной арене, в качестве формирующихся центров будущего многополярного мироустройства, в котором Запад видит угрозу своим интересам, угрозу своей гегемонии. И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ. Наш общий вывод - необходимо противодействовать, противостоять этому давлению. Председательство Республики Беларусь в организации Договора коллективной безопасности существенно помогает правильно взглянуть на современную ситуацию, правильно оценить эту ситуацию и выработать путь вперед. Сергей Лавров, министр иностранных дел России