Президент: Речи нет о том, что Россия или Беларусь поступаются суверенитетом

Как выполняются интеграционные планы с Россией? Тему сегодня обсуждали на уровне Президента. Александр Лукашенко поручил активизировать работу по реализации 28 союзных программ. Они обеспечат то самое экономическое сближение Минска и Москвы. Беларусь остается привержена продвижению по пути интеграции, где главное, прежде всего, - равные права для граждан и предприятий. Это основа основ. При этом Александр Лукашенко в очередной раз напомнил злопыхателям: "О том, чтобы поступиться суверенитетом и речи не идет".

Нынешний разговор во Дворце Независимости - своеобразная ревизия сделанного и существующих проблем, а также возможность обсудить экономические итоги белорусско-российского сотрудничества. Наталья Бреус услышала главное!

Как выполняются интеграционные планы с Россией?

Если начало года для всех пронизано духом праздника, то для Беларуси и России весь год был как никогда пронизан духом интеграции. Вот и одна из первых недель 2023-го в президентском графике проходит под знаком союзного строительства. Уже была встреча с госсекретарем Мезенцевым, сегодня - ревизия интеграционных программ в широком кругу.

Сотрудничество Минск и Москва обсуждают с завидной регулярностью. В разных форматах. Здесь, конечно, тон задают сами лидеры, находясь в постоянном контакте. Именно с их подачи ноябрь 2021-го вошел в историю союзного строительства как точка отсчета нового этапа. Утвержденный декрет и принятые 28 союзных программ стали большой перезагрузкой экономического пространства Беларуси и России.

"То есть это программа наших действий - Беларуси и России - на предстоящий период. Мы тогда договаривались, что их реализация позволит существенно продвинуться вперед на пути обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйствования двух стран. Это основа, на которой мы строим отношения с братской Россией, - равные условия для людей и предприятий. Именно поэтому мы пошли на комплексные решения многих вопросов сотрудничества с Российской Федерацией, это прежде всего касается интеграции в экономической сфере, создания условий для кооперации предприятий обеих стран", - заявил Александр Лукашенко.

То есть экономика была и остается "наше все". В программах правительственные пулы обозначили все моменты на пути интеграции. Всего в документах около тысячи мероприятий. По сути - тысячи шагов по сближению.

"Около 70 % таких мероприятий уже выполнено. Однако часть важных для нас идет с отставанием от согласованных графиков, - обратил внимание белорусский лидер. - Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: "Не бывает кто-то один виноват, а второй - хороший. Где-то и мы недорабатываем". Александр Лукашенко подчеркнул, что проделана существенная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества. "Но, несмотря на выполнение большинства мероприятий, заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не ощутила, - продолжил он. - Выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов потребовало вынесения вопроса на высший уровень. В ходе декабрьских переговоров с Президентом России необходимые развязки были найдены (как минимум на три года). Сейчас идет работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах".

К этому моменту полностью реализовано 7 программ. Утрясли вопросы прослеживаемости товаров, транспортного, валютного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля, финансового сектора и бухучета, развития атомной энергетики. Серьезно продвинулись в таможенной и налоговой сферах.

Гармонизация налогового законодательства

Одно из важных направлений, что в нынешней редакции договора предусматривается в числе прочего гармонизация налогового законодательства. Александр Лукашенко

"Что касается таких важных направлений, как гармонизация налогового законодательства, координация налогового и таможенного контроля на границах Союзного государства, то Президент подчеркнул - все должно быть прозрачно. "Россияне здесь абсолютно не против, чтобы белорусские представители в любую точку приехали и посмотрели, чем дышит граница. Прослеживаемость, контроль за движением товаров - согласитесь, это важное направление в любом государстве", - сказал он.

На рассмотрение Президенту было внесено предложение о ратификации Договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. "Прежде чем подписывать соответствующий проект закона, я хотел бы еще раз вернуться к этим вопросам, которые мною обозначены (прежде всего, таможенного и налогового законодательства), и услышать, все ли интересы и предложения в нем учтены. Прежде всего, с нашей стороны".

Александр Лукашенко отметил, что в нынешней редакции договора предусматривается в числе прочего создание дополнительного межгосударственного Наднационального налогового комитета. В этом случае глава государства подверг сомнению само название и попросил разъяснений по этому вопросу.

"Еще раз подчеркиваю - при этом речь не идет о содержании, об утрате какой-то части нашего суверенитета. Как устанавливались налоги и принимались законы ранее в Беларуси, так они и будут приниматься", - заявил глава государства. Он напомнил, что не так давно был принят Налоговый кодекс, и в будущем, что касается конкретных налогов, "ситуация будет в движении": какие-то будут снижаться, какие-то - повышаться, как это всегда и происходило. "Мы независимы в принятии решений в этой значимой сфере, предполагается лишь более тесная координация деятельности с российскими коллегами. Порядка 10 чел".

Не так шустро идет работа по энергетическим программам. Впрочем, скажут в правительстве, это было предсказуемо. Нужно вырабатывать подходы, систему, по которым будет действовать объединенный рынок нефти и газа.

Не на год или два, а на длинную перспективу. Хотя по налоговым и таможенным картам изначально вопросов тоже было больше, чем ответов. Но вышли на решения и уже чувствуют финансовые результаты.

"Конечно, мы продолжим углублять экономическую интеграцию с Россией, но о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего. Притом в полном объеме. Не выполнили хоть один пункт - ни о каком новом пакете интеграционных документов речи быть не может. Об этом мы твердо условились с Президентом Российской Федерации на последней встрече в Санкт-Петербурге", - заявил Александр Лукашенко. Президент потребовал максимально активизировать деятельность по реализации союзных программ, не допуская затягивания и проволочек в принятии решений. "Но и спешки никакой быть не должно. Не дай бог, мы допустим ошибку", - предупредил глава государства. По его словам, открутить ситуацию назад будет невозможно после того, как решения будут закреплены в законах двух стран, поэтому действовать надо вдумчиво и обстоятельно. "Особенно сейчас, когда наши страны сообща противостоят оголтелому санкционному давлению так называемого коллективного Запада", - заметил Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что ответственными за дальнейшую работу по реализации интеграционных программ являются правительства Беларуси и России и лично премьер-министры. "Все вопросы, которые вы выносили на уровень президентов, решены. Развязки найдены. Живем в нормальных условиях, - констатировал глава государства. - Даже условия для функционирования наших предприятий, компаний и для жизни людей чуть-чуть лучше, чем в прошлом году, а может, даже и не чуть-чуть". В частности, это касается поставляемых из России энергоресурсов. "Что касается нашей зависимости от России по газу, нефти, нефтепродуктам и другим вещам - лучше. Если пока что-то не формализовано, в документах не отражено - вот сидит премьер, правительство, там решайте. Все вопросы на уровне глав государств решены, определены. Скажу откровенно: все, что мы просили от России, - Россия пошла навстречу",

Как только "закипела" жизнь в Союзном государстве, хейтеры интеграции начали гнать волну негатива. Громкими заголовками из серии "Беларусь сдает суверенитет!" Сейчас не так, но в момент утверждения союзных программ это остро ощущалось. Нагоняют страху неспроста. Видя риски в сближении, которое делает нас сильнее. Ну а сильных игроков всегда стараются выбить с поля.

"Предупреждаю, речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и на сегодняшний день не идет и идти не может. Просто нет необходимости - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались".

Президент отметил, что если стороны в перспективе увидят, что чего-то не хватает и надо принимать дополнительные решения в плане интеграции и сближения экономик государств, то соответствующие вопросы будут обсуждаться.

По словам главы государства, это основной вопрос, почему он собрал на совещание большой круг ответственных лиц. "Чтобы вы не думали, что за вашей спиной решаются какие-то вопросы, а вы о них и не знаете. Нет, этот процесс открытый, честный и принципиальный. Тем более время подталкивает нас к такому решению этих проблем", - сказал Президент.

А. Лукашенко о союзном строительстве: Этот процесс открытый, честный и принципиальный

Подобные домыслы и инсинуации, конечно, - палки в колеса белорусско-российской интеграции. Но, как говорится, "Собаки лают - караван идет". Прийти сообща смогли к программам, которые ставят на первый решение важных для нас экономических вопросов.

"Не просто мы там с Путиным собрались и "бабахнули" что-то. Нет. Должностные лица, ответственные собирались, обсуждали на Высшем госсовете. Мы утвердили эти программы. Но искрило очень, когда мы эти программы принимали. Мы договорились на 28 межотраслевых программ", - сказал Александр Лукашенко.

"Идти от жизни" - правило, которое работает. Этому подтверждение - "говорящие цифры", в которые погружает всех премьер. Окончательная статистика еще в процессе, но, очевидно, между Беларусью и Россией за прошлый год будет рекордная торговля: возьмут планку в 50 миллиардов долларов. Что важно - впервые для Беларуси в торговле с Россией сальдо в нашу пользу.

Роман Головченко доложил, что впервые для Беларуси в торговле с Россией складывается положительное сальдо - то есть стоимостный экспорт товаров и услуг превышает импорт. В целом же по итогам прошедшего года белорусский экспорт товаров на российский рынок вырос как в физическом, так и в стоимостном выражении. "У нас всегда была с Россией одна из главных проблем - отрицательное сальдо. Импортировали больше, чем продавали. И в некоторые годы эта разбежка доходила до $7 млрд", - отметил руководитель правительства.

В связи с этим Беларуси приходилось уравновешивать дисбаланс за счет торговли с какими-то другими странами, обратил внимание Президент. "Что не очень просто, когда мир экономически поделен. Но в прошлом году мы имеем вот такое сальдо", - пояснил глава государства.

Работа с российскими регионами, которая под вашим руководством проводилась, приносит свои плоды. Работа с каждым регионом стоит на особом контроле, в том числе и Посольства Беларуси в Российской Федерации. Здесь система отстроена. Я уверен, что в этом году она будет работать точно так же. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Р. Головченко: Курс на интеграцию с Россией приносит Беларуси экономические дивиденды

То есть вывод один - мы все делаем правильно! И цифры торговли, и время это только подтверждают! Запад своими санкциями хотел уничтожить. Оказалось, только помог!

Вы помните, программы принимались в несколько другой геополитической обстановке, я не думаю, что это совпадение, что мы выбрали именно такой курс и взяли такое направление, которое сейчас приносит нам определенные экономические дивиденды. Это было сознательное решение, которое утвердили главы двух государств. Обозначили траекторию движения, задачи, которые стоят перед теми государственными органами, которые реализуют союзные программы. В правительстве мы едины во мнении, что программы работают на благо Беларуси. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси