Президент России рассказал о планах в скором времени отменить роуминг в Союзном государстве

Президент России Владимир Путин заявил журналистам в Минске о планах в скором времени отменить роуминг в Союзном государстве, сообщает БЕЛТА.



"В скором времени планируется отменить роуминг на территории Союзного государства. То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети", - сказал глава государства.



По словам Президента, многое также делается для создания максимально благоприятных условий взаимных поездок граждан, для развития их контактов и прямого общения друг с другом.

