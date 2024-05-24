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Президент России рассказал о планах в скором времени отменить роуминг в Союзном государстве

Президент России рассказал о планах в скором времени отменить роуминг в Союзном государстве

Президент России Владимир Путин заявил журналистам в Минске о планах в скором времени отменить роуминг в Союзном государстве, сообщает БЕЛТА.

"В скором времени планируется отменить роуминг на территории Союзного государства. То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети", - сказал глава государства.

По словам Президента, многое также делается для создания максимально благоприятных условий взаимных поездок граждан, для развития их контактов и прямого общения друг с другом.

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