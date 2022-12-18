Президент России впервые за долгое время приедет с визитом в Минск

Многие у нас тут начинают шептаться, когда не получается договориться, что Россия ставит неприемлемые для нас условия, связанные с нашей независимостью и суверенитетом. Абсолютно откровенно говорю: при всех сложностях, если Российская Федерация, руководство, хочет строить отношения с суверенным независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное и независимое государство (но очень близкое, очень надежное, где все русское - от языка до российских традиций - свято чтится), мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы государство суверенное и независимое.

Да, мы с Россией как суверенное и независимое государство. Я это говорю спокойно, зная позицию Президента России. Мы даже этот вопрос сейчас не обсуждаем. Мы единожды отрубили и договорились, как будем действовать, подписав эти 28 программ. Там нет посягательства ни в одной программе на наши суверенитет и независимость.