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Президент России впервые за долгое время приедет с визитом в Минск
Президент России впервые за долгое время с визитом в Минске
Cамо время заставило наши страны выйти на качественно новый уровень взаимодействия. И главное пожелание белорусской стороны здесь - это работа на равных условиях.
Февральский снимок. "Добиваем" репортаж о встрече наших президентов в Кремле. Завершились они достаточно поздно. Новости не ждут - дедлайн застал на Красной площади.
После этого было еще минимум 5 личных встреч, но пересекались Лукашенко и Путин гораздо чаще, учитывая все международные саммиты и контакты в рамках самых разных объединений.
Вот как только становится известно о встрече Лукашенко и Путина, так сразу возникает масса инсинуаций по этому поводу. От конспирологических версий до алармистских домыслов: сдают суверенитет, инкорпорация и дальше в таком же духе. Ну а тут еще и не мы, а с визитом к нам.
Понятно, что эту волну негатива гонят те, кому мы как кость в горле со своей интеграцией.
Мы то понимаем, что это умышленные вбросы оппонентов, но многие люди начинают волноваться. Александр Лукашенко в очередной раз на корню пресек подобные слухи.
Многие у нас тут начинают шептаться, когда не получается договориться, что Россия ставит неприемлемые для нас условия, связанные с нашей независимостью и суверенитетом. Абсолютно откровенно говорю: при всех сложностях, если Российская Федерация, руководство, хочет строить отношения с суверенным независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное и независимое государство (но очень близкое, очень надежное, где все русское - от языка до российских традиций - свято чтится), мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы государство суверенное и независимое.Да, мы с Россией как суверенное и независимое государство. Я это говорю спокойно, зная позицию Президента России. Мы даже этот вопрос сейчас не обсуждаем. Мы единожды отрубили и договорились, как будем действовать, подписав эти 28 программ. Там нет посягательства ни в одной программе на наши суверенитет и независимость.Но мы никогда не будем врагами России. И никогда косо в сторону России смотреть не будем. Это самое близкое нам государство, самые близкие нам народы. Думаю, пока мы с вами у власти, мы такой тенденции будем придерживаться. Если бы было иначе, было бы, как в Украине. Все это понимают, но не все могут об этом говорить. Те, кто сбежал, им надо зарабатывать деньги на жизнь. Деньги кто-то дал, сказал, как сказать, они говорят. Поэтому суверенитет и независимость незыблемы. И всякие разговоры у нас или там - это значит предательство интересов белорусского народа.
Беларусь и Россия - соседи, союзники, партнеры. Что делает наш Президент - он буквально по пунктам раскладывает повестку предстоящих переговоров, прозрачно и не обходя острых углов. Если в течение года Минску и Москве больше приходилось тактически реагировать на санкционные выпады, то сейчас, и в том отличие от предыдущих встреч, скорее, стратегический взгляд в будущее.
Вопросы стратегии прежде всего в сфере экономики. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК (там, где производят вооружения, боеприпасы и прочее), но мы будем говорить и об обороноспособности, безопасности нашего (Союзного. - Прим. БелТА) государства. Но главное - это экономика.
Год назад утверждены союзные программы в самых разных сферах. Больше половины мероприятий в их русле реализовано правительствами. И судя по риторике Президента, не все идет гладко. Значит, это тоже нужно обсуждать. То, что настроены искать решения и консенсус, подтверждает и особенная верстка завтрашней переговорной программы. Сначала все с министрами в широком кругу, обозначат болевые точки в том числе, и только потом лидеры с глазу на глаз. О чем договорились в итоге, расскажут прессе.
Союзные программы призваны решить вопрос о более тесном взаимодействии использования своих положительных сторон, возможностей, а своего партнера по Союзному государству для того, чтобы иметь кумулятивный эффект от совокупных ресурсов и актуальных энергетических технических возможностей друг друга и оно призвано решить вопрос коллективного развития и Республики Беларусь и Российской Федерации понятно, что Российская Федерация крупнее, Республика Беларусь меньше. Но уникальные технологии, уникальные компетенции есть у каждого партнера, и Республика Беларусь обладает рядом компетенций, рядом ноу-хау, в том числе научно-технической школы, производственными мощностями, которые являются, в том числе для России, уникальным интересным и необходимым.
Программы призваны сделать эту интеграцию организованной, эффективной и удовлетворяющей интересы обеих партнеров. Конечно, хотелось бы какого-то идеального сотрудничества, но ничего в мире идеальным не бывает, существует некоторые проблемы и при реализации программ, существуют разные точки зрения у обоих партнеров о том, какими они должны быть, какие они должны учитывать интересы, но в целом они действительно эффективно работают по сравнению с предыдущими годами существования Союзного государства.
З весь рост союзной активности, как говорится, спасибо Западу за это. Их политики своими руками дали реактивный запал нашей интеграции. Своими санкционными условиями подстегнули все больше вести расчеты в национальных валютах, серьезно взяться за импортозамещающие проекты, занимать освободившиеся ниши, быстрее находить решения по спорным вопросам, в общем - стоять плечом к плечу.
Ну что греха таить, пока нас не окунули в это дерьмо санкционное, россияне и не знали, на что способны белорусы: подумаешь, не такая гигантская, как Россия, и даже не такая большая, как Казахстан или Иран. Что они там умеют. Наверное, продовольствие, картошку умеют возделывать и прочее. А когда грохнули санкции, и пришлось нам и россиянам прежде всего искать выход из каких-то ситуаций, они увидели, что Беларусь - это высокотехнологичная страна, она производит все то, что нужно сегодня для жизни. А если и не производит, то в течение двух-трех месяцев - полугода может производить.
А ведь помните, раньше все трещали: "Беларусь без России никак!". Оказалось, и России мы нужны не меньше. Ой как в помощь и то, что не разбазарили производственную базу, от которой можно оттолкнуться, а сохранили и приумножили то самое советское "добро".
105 миллиардов российских рублей - такая немалая сумма выделена на импортозамещающие проекты. Идет их наполнение и согласование. Но безоблачным белорусско-российское сотрудничество не назовешь.
До сих пор еще существует запрет со стороны России на поставки продукции около полусотни белорусских предприятий, в основном продовольственных. Я вам должен сказать, что это и нашего правительства вина. Мы просто считаем: подумаешь, какие-то мелкие предприятия. А этого просто в принципе быть не должно. Это противоречит идеологии наших отношений.
Не без претензий к реализации союзной программы по формированию объединенного рынка газа. Мероприятия и сроки по ней - увы - сорваны.
Ключевой вопрос - вопрос равных условий хозяйствования, без решения вопросов цен энергоресурсов сложно найти равные условия. Но мы говорим о наших предприятиях - у нас современные высокотехнологичные предприятия, рост, рынок 2022 года показывает, что продукция востребована, белорусский экспорт вырос на 36 %.
Так и хочется задать вопрос: почему тема энергоресурсов до сих пор так многозначительно всплывает в белорусско-российской повестке? В то самое время, когда мы по сути одни прикрываем российскую спину в мировой турбулентности.
Наши страны, наши лидеры, ищут пути обеспечения безопасности наших стран на фоне активных военных приготовлений НАТО и, давайте говорить откровенно, прямой агрессивной политике западных центров силы. Одним из таких центров выступает сегодня Польша. Она откровенно милитаризируется. Составлена задача создания полумиллионный армии, идет активное перевооружение на современные западное вооружение, это и комплексы "Патриот", это и предстоящие поставки истребителей пятого поколения F-85 для польских ВВС. Силы спецопераций Польши вместе с партнерами по НАТО активно готовятся к проведению диверсионно-террористических актов на территории РФ и РБ, и в этих условиях нам крайне важно сверить часы, чувствовать локоть друг друга, и очевидно будут приняты важные решения по итогам встречи двух Президентов, российского и белорусского.
Чувствовать локоть друга - это и образ подходящий, и, кажется, лучший ответ на вопрос, зачем Путин едет в Минск
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