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Президент согласовал назначение первого зампредседателя Витебского облисполкома и глав четырех райисполкомов

Президент согласовал назначение первого зампредседателя Витебского облисполкома и глав четырех райисполкомов

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Геннадия Сабынича первым заместителем председателя Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Также глава государства согласовал назначение:

На должность главы администрации Ленинского района г. Могилева согласован Андрей Конев.

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