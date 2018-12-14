Президент Таджикистана выразил готовность поддержать С. Зася на пост генерального секретаря ОДКБ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился сегодня с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем и выразил готовность поддержать его кандидатуру на пост генерального секретаря ОДКБ. Такая информация размещена на сайте таджикского лидера. Накануне поддержку Станиславу Засю выразил также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отметив, что высоко ценит военное образование и опыт представителя Беларуси.