Президент встретился с послом Молдовы в Беларуси по случаю завершения его дипмиссии

Очень хотелось бы, чтобы в этой непростой обстановке в мире, где очень высока турбулентность, наши страны были очень внимательны друг к другу в отношении высказываний, принятия решений. Это моменты, которые могут повлиять на судьбы наших людей. Поэтому я очень надеюсь на здравую политику, на здравое мышление и на то, что дружба между нашими странами, отношения между нашими государствами останутся на том уровне, на котором есть сегодня, а, может быть, и лучше. И чтобы вы всегда помнили, что молдоване являются для вас друзьями и всегда вас поддержат, если это будет необходим. Тесные связи Минска и Кишинева подкреплены экономическим базисом. По итогам прошлого года страны наторговали на 200 миллионов долларов: (пандемия снизила планку). Но уже в нынешнем году темпы в торговле взяты более высокие. Основа дальнейшего роста - проекты в области промышленной кооперации: работает совместная сборка белорусских тракторов и пассажирской техники в Молдове. Есть взаимный интерес и к другим проектам.В частности, сегодня страны сообща налаживают сборку лифтов и автобусов МАЗ.

Виктор Сорочан. Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси