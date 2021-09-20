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Президент встретился с послом Молдовы в Беларуси по случаю завершения его дипмиссии

Беларусь всегда будет привержена тесной дружбе с Молдовой. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с послом Молдовы в нашей стране Виктором Сорочаном.

Он завершает свою дипмиссию в Беларуси после четырех лет работы. Президент отметил высокий личный вклад дипломата в укрепление двусторонних отношений Минска и Кишинева. Заверил, что Беларусь и впредь будет поддерживать курс на дальнейшее сближение наших стран и народов. Дипотношения подходят к 30-летнему рубежу. За это время формат тесного взаимодействия выстроен практически во всех сферах. Александр Лукашенко выразил уверенность, что, несмотря на смену политического руководства Молдовы, республика всегда останется для Беларуси хорошим и надежным другом.

В свою очередь дипломат отметил дружественную политику Беларуси в отношении Молдовы во все времена. Назвал ее доброй и даже отеческой. Отдельно Виктор Сорочан поблагодарил Беларусь за гуманитарную помощь его стране. Это еще больше укрепило двусторонние отношения государств. Дипломат рассчитывает, что позитивная динамика сохранится и впредь.

В. Сорочан: Надеюсь на здравую политику в дальнейшем развитии отношений между нашими государствами

Очень хотелось бы, чтобы в этой непростой обстановке в мире, где очень высока турбулентность, наши страны были очень внимательны друг к другу в отношении высказываний, принятия решений. Это моменты, которые могут повлиять на судьбы наших людей. Поэтому я очень надеюсь на здравую политику, на здравое мышление и на то, что дружба между нашими странами, отношения между нашими государствами останутся на том уровне, на котором есть сегодня, а, может быть, и лучше. И чтобы вы всегда помнили, что молдоване являются для вас друзьями и всегда вас поддержат, если это будет необходим.Тесные связи Минска и Кишинева подкреплены экономическим базисом. По итогам прошлого года страны наторговали на 200 миллионов долларов: (пандемия снизила планку). Но уже в нынешнем году темпы в торговле взяты более высокие. Основа дальнейшего роста - проекты в области промышленной кооперации: работает совместная сборка белорусских тракторов и пассажирской техники в Молдове. Есть взаимный интерес и к другим проектам.В частности, сегодня страны сообща налаживают сборку лифтов и автобусов МАЗ.
Виктор Сорочан. Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси

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