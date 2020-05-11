Президентские выборы 2020: началась подача заявлений на регистрацию инициативных групп

В Беларуси стартовала главная избирательная кампания! Как известно, выборы президента страны пройдут 9 августа. С этого дня и до конца этой рабочей недели все те, у кого есть намерение выдвинуть свою кандидатуру на высший пост, могут подавать заявления на регистрацию инициативных групп. Ее участники будут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата. И приступить к этой важной миссии они смогут на следующей неделе, начиная с 21 мая. На все про все - почти месяц.



Обязательное условие этой кампании - соблюдение всех мер безопасности на фоне пандемии. Ну, и глядя на сегодняшнюю активность, можно сказать: начало положено.



Подробности узнаем у Илоны Красутской!





Началась подача заявлений на регистрацию инициативных групп

К пунктуальности обязывает календарный план президентских выборов. График достаточно плотный. Разумеется, тот, кто намерен серьезно участвовать в этих выборах, заручился поддержкой своих избирателей задолго. Поэтому и старт кампании не стал какой-то неожиданностью.

Сегодня рано утром в Центризбиркоме уже оказались документы на регистрацию трех инициативных групп. Правда, пока среди них нет людей, известных широкой общественности. Если все представленные бумаги будут в порядке, то участники группы со следующего четверга смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата. А собрать чуть меньше чем за месяц нужно 100 000 подписей избирателей.

Маска и перчатки обязательны для участников инициативных групп

Из-за пандемии эта кампания проходит в совершенно новых условиях. Впервые обязательной экипировкой для участников инициативных групп должны стать средства индивидуальной защиты -маски и перчатки. Параллельно сейчас формируются территориальные комиссии, для этого процесса определена крайняя дата - 20 мая, а для участковых комиссий - 24 июня. Чуть раньше этой даты будут образованы и участки для голосования.

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

"Для выдвижения своего представителя в состав территориальной комиссии гражданам необходимо подать заявление, в котором будет не менее 10 подписей в поддержку выдвижения данного претендента, трудовым коллективам нужно не менее 10 работников собрать, а политпартиям провести заседание своих руководящих органов".





Основные этапы избирательной кампании - 2020

Еще раз заглянем в календарный план этих президентских выборов. Центризбирком определил основные вехи. Считай, 4 дня остается для того, чтобы подать документы для регистрации инициативных групп. Сбор подписей продлится с 21 мая по 19 июня. Представить в ЦИК документы для регистрации кандидата можно будет уже на следующий день и по 4 июля. Центризбирком зарегистрирует кандидатов в период с 5 по 14 июля. После этого - время агитации! Досрочное голосование в Беларуси состоится с 4 по 8 августа. А сами выборы - 9 августа. Итоги избирательной кампании подведут не позднее 19 августа. А вот второй тур при необходимости должен пройти не позднее 23 августа.

Избирательная кампания - 2020