ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Президенту Беларуси позвонил премьер-министр России

Сегодня президенту Беларуси позвонил премьер-министр России.

Александр Лукашенко и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики. Еще одной темой разговора стал COVID-19: ситуация в целом и меры противодействия распространению инфекции.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все