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Президенту придется считаться с решениями ВНС, но важно не допустить конфликта - Лукашенко
Президенту придется считаться с решениями Всебелорусского народного собрания - органа, который получил конституционные полномочия. Но при этом важно не допустить конфликта. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"ВНС - это серьезный народный конституционный контроль над всеми процессами в стране. И Президенту, какой бы там ни был Президент, придется считаться с теми решениями, которые будут вынесены на Всебелорусском народном собрании. Моя сейчас задача - не допустить конфликта этого. В истории было всегда так - конфликтовали. А нам нельзя допустить этого. Я уверен, что с вашей помощью, людей образованных, продвинутых, нам удастся это сделать. Нам надо удержать страну", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что ВНС в качестве коллективного разума выберет оптимальный вариант развития: "Один человек, какой бы он ни был, с такой жесткой властью, как сейчас… Кто его знает, справится - не справится. Поэтому, не мешая Президенту, как я и ставил задачу перед Конституционной комиссией (он - глава государства, он за многое будут отвечать), ВНС должно аккуратно найти свое место в нашем общественном устройстве. Это мы с вами должны сделать. Поэтому будем говорить об этом на очередном Всебелорусском народном собрании".
Президент также обратился к опытным людям, попросив их не отходить от этого процесса. "Вы не уходите. Мы уйдем тогда, когда молодежи передадим в наследство то, что мы с вами построили", - сказал он.
Фото: БЕЛТА
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