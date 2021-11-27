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Президенты Беларуси и Азербайджана обсудили по телефону развитие двусторонних отношений

27 ноября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Президенты Беларуси и Азербайджана обсудили развитие двусторонних отношений. Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах состоявшейся накануне трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении. Также стороны обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ.

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