Президенты Беларуси и Азербайджана обсудили по телефону развитие двусторонних отношений

27 ноября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Президенты Беларуси и Азербайджана обсудили развитие двусторонних отношений. Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах состоявшейся накануне трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении. Также стороны обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ.