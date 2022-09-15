Президенты Беларуси и Китая встретились в Самарканде

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретились в Самарканде, куда лидеры стран прибыли для участия 15-16 сентября в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает БелТА.

Глава государства встречался с Председателем КНР Си Цзиньпином 11 раз: в рамках состоявшихся визитов в КНР в 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах, на полях Ташкентского (2016 год), Астанинского (2017 год), Бишкекского (2019 год) саммитов ШОС, а также в ходе визита Си Цзиньпина в Беларусь в 2015 году.

В сентябре 2016 года лидеры Беларуси и Китая установили отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Достигнута принципиальная договоренность о повышении уровня до "железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства".

В целях решения приоритетных задач по развитию отношений с Пекином и выведения практического сотрудничества на качественно новый уровень 3 декабря 2021 года подписана Директива №9 Президента Беларуси "О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой".

Китай традиционно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Беларуси. По итогам 2021 года товарооборот с Китаем достиг $5,1 млрд (111,5% к уровню 2020 года), экспорт - $911,9 млн (117,3%), импорт - $4,19 млрд (110,3%). За январь - июль 2022 года объем торговли товарами составил $3,07 млрд (110,2% к показателю аналогичного периода 2021 года), экспорт - $943,3 млн (198,9%), импорт - $2,13 млрд (темп - 92,4%).

Основные точки роста экспорта: калийные удобрения, говядина замороженная, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, лесоматериалы продольно-распиленные, молоко и сливки сгущенные и сухие, специфические товары, молочная сыворотка. В структуре белорусского экспорта наблюдается ярко выраженное преимущество в поставках пищевой и сельхозпродукции. Беларусь находится в топ-10 поставщиков в Китай калийных удобрений (3-е место), молочной сыворотки (5-е место), мясной продукции (мясо курицы и говядина (7-е и 9-е места), рапсового масла (11-е место).

На 1 августа 2022 года аккредитованы для поставок своей продукции в Китай 162 белорусских производителя. 63 предприятия выпускают молочную продукцию, 18 поставляют замороженную говядину, 11 - замороженное мясо курицы, 9 - замороженные ягоды, 7 - обработанную рыбную продукцию. Более 20 производителей представляют кондитерскую, алкогольную и иные сферы пищевой промышленности.

По итогам 2021 года объем инвестиций из Китая в Беларусь составил $109,2 млн (104,5% к уровню 2020 года), в том числе прямые - $74,8 млн (137,6%). В этом году наблюдается значительный рост инвестиционной активности.

В 2021 году с участием китайских компаний в Беларуси реализовывалось более 50 инвестиционных проектов (44 из них в "Великом камне"). На индустриальный парк приходится основной приток инвестиций. В проект всеми участниками вложено $753,7 млн. Доля бюджетных вложений минимальна - 5%, или около $35,6 млн. В целях совершенствования правового регулирования и улучшения инвестиционного климата индустриального парка 11 июня 2021 года принят указ Президента, предусматривающий расширение видов деятельности, поддержку стартапов и создание преференциальных условий для крупных инвестиционных проектов. На 10 августа 2022 года в "Великом камне" зарегистрировано 93 резидента из 15 стран, в том числе 46 с китайским капиталом. Общая сумма заявленных инвестиций составляет $1,25 млрд. В 2022 году зарегистрировано 8 новых резидентов, из которых 4 - с китайским капиталом.

Активно развивается сотрудничество с Китаем и в кредитно-финансовой сфере. За счет правительственных займов Китая по действующим кредитным соглашениям реализовано 25 проектов на общую сумму почти $4,73 млрд, в стадии реализации находятся четыре проекта на $2,26 млрд.

Осуществляется также ряд проектов в сфере технико-экономической помощи. Определены три ключевых направления сотрудничества на среднесрочную перспективу до 2025 года: проекты "Национальный футбольный стадион" и "Бассейн международного стандарта"; поддержка развития индустриального парка "Великий камень"; содействие стабильности и безопасности.



