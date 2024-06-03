Президенты Беларуси и Монголии подписали договор о дружбе и сотрудничестве двух стран. Переговоры лидеров сегодня состоялись в Улан-Баторе. Александр Лукашенко подтвердил готовность развивать взаимодействие по самым разным направлениям. Промышленность, АПК, торговля, гуманитарная сфера. Белорусско-монгольский бизнес-форум уже принес около 20 млн долларов в копилку двусторонних отношений.

У стран нет принципиальных разногласий. А тем, кто пытается раскачать монгольское общество в преддверии парламентских выборов шаблонными тезисами о соагрессорстве Беларуси, Александр Лукашенко дал полный расклад ситуации. Минск - за переговоры, а не за войну!

Обо всем по порядку. Репортаж Натальи Бреус.

Переговоры прямо в юрте. Александр Лукашенко с государственным визитом в Монголии. Расскажем, о чем договорились Минск и Улан-Батор.

К моменту, когда на главной площади Улан-Батора было все готово к официальной церемонии встречи белорусского Президента, в Минске еще было только 6 утра. Здесь полуденное солнце припекало уже серьезно, но конная гвардия в костюмах эпохи Чингисхана держалась стойко. Монголы уж очень трепетно относятся к истории страны. Трепет добавили и в церемонию встречи.

И хоть дипотношениям Беларуси и Монголии больше трех десятков лет, это первый визит на высшем уровне за все это время. Хотя сам Александр Лукашенко здесь бывал еще будучи депутатом, как раз тогда, когда отношения между странами и установили.

С главой Монголии пересекались на климатическом саммите, но обстоятельные переговоры у лидеров именно сейчас. Президент с не самым для нас простым именем и фамилией - Ухнаагийн Хурэлсух - три года на высшем посту страны. Перед стартом разговора Александр Лукашенко сделает запись в Книге почетных гостей с уверенностью в новом этапе для государств.

В Государственном дворце размещаются все органы власти, помимо Президента, еще правительство и Великий Хурал - так здесь называют парламент. Но вот то, что в здании может быть настоящая юрта - как-то не ожидаешь. Именно там стартуют переговоры в узком составе.

"Я благодарен вам за приглашение посетить близкую и дружественную нам Монголию. Несмотря на то, что это первый государственный визит первого Президента Беларуси в Монголию, нас связывают давние дружеские отношения. Основу наших отношений, безусловно, создали наши очень близкие и теплые отношения во времена существования Советского Союза. Мы вместе с вами воевали против захватчиков и оккупантов, вместе с вами восстанавливали нашу жизнь, и мы сегодня приехали как посланцы доброй воли, как ваши друзья, чтобы углубить и расширить наши отношения", - заявил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что основу любых межгосударственных отношений составляет экономика."Скажем откровенно, что наши торгово-экономические отношения желают, мягко говоря, быть значительно лучше. Мы готовы в случае вашего желания сделать все, чтобы положить в копилку благосостояния монгольского народа свою часть работы",- заверил он.



В основе всего экономика - от этого Александр Лукашенко предлагает отталкиваться и Монголии. Экономические отношения между странами могут быть куда лучше, а товарооборот куда больше, чем 30 млн долларов. Белорусскую технику тут знают еще с советских времен - от карьерных самосвалов, которые работают на добыче угля, до тракторов. Наши пожарные авто - это треть специального машинного парка монгольских спасателей.

В пакете документов есть договоренность на подписание контракта, ориентировочно на 14,5 млн евро. Мало того, монгольские коллеги получили белорусской техники в 2020 году примерно на 12 млн евро и она успешно эксплуатируется в тяжелых дорожных условиях. Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Наше преимущество в надежности, в сервисе, в простоте обслуживания техники. Самое главное - наша техника конкретнее импортных аналогов, а наибольшую эффективность показывает в сложных климатических условиях: где пыль, где жарко или, наоборот, холодно. Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси

Наши выдерживают конкуренцию, несмотря на то, что под боком хватает китайских и японских производителей. Будет, кстати, в Монголии и сельскохозяйственный опыт Беларуси с миллиардным продовольственным экспортом. Интересно все - от поставок продуктов, поголовья до строительства молочно-товарных ферм.

Желание у них есть строить фермы, сегодня-завтра мы подпишем на проектирование и сопровождение двух молочно-товарных комплексов. Конечно, строительные материалы мы не будем возить, точно так же как и строителей, мы спроектируем под те материалы, которые у них есть. Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

За 30 лет с того момента, как здесь был тогда еще депутат Лукашенко, конечно, много воды утекло. Наш Президент отметит прогресс, который случился за это время. Мол, небо и земля… Впрочем, и мир стал другой. Дипломатию Улан-Батора сегодня часто называют "политикой третьего соседа". По сути, это попытка дрейфа на Запад. Монголии приходится держать баланс, находясь между таким державами, как Россия и Китай.

Президент также заявил о поддержке внешней политики Монголии: "Это единственно правильный путь. Зажатые между двумя империями, громаднейшими государствами, вы очень тонко, аккуратно проводите внешнюю политику, балансируя между этими силами. Знаю, как непросто вам удержаться на плаву и повышать благосостояние вашего народа".



Нынешний период для Монголии он охарактеризовал как очень сложный, важный и переломный момент. Речь о предстоящих парламентских выборах. "Вы обладаете колоссальными ресурсами, огромными богатствами. Это ваше великое благо. Но это благо нужно сберечь, защитить. Потому что мир сегодня ошалел. Уважают только силу. И чтобы существовать в этом бешеном мире, нужно быть сильным. Я от всей души желаю вам быть сильными, чтобы выжить в этом мире и сделать монгольский народ заслуженно богатым и великим, - сказал Президент. - Великий Чингисхан, перед которым вы преклоняетесь, и заслуженно, потому что у вас великая история, всегда учил: чтобы чего-то достичь, каждому надо на своем месте делать свое дело. А власть должна быть жесткой, твердой, как кулак. Растопыренными пальцами власть никто не держит".

"Мы не страдаем гигантоманией. Мы прекрасно понимаем наши отношения и свое место в отношениях Монголии с другими странами. Мы бы хотели с чего-то хорошего, великого начать с вами. 3-4 проекта, чтобы мы могли убедить и ваш народ, и руководство страны, и журналистов, и вашу оппозицию, что мы что-то можем. Давайте эти 3-4 проекта определим, и мы вам покажем, что можем с вами сотрудничать не хуже, чем вы сотрудничаете с этими великими империями ", - сказал глава белорусского государства во время переговоров.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на переговорах в расширенном составе заявил: "Ваш государственный визит является первым визитом главы белорусского государства в нашу страну. Визит откроет новую страницу в добрых и доверительных отношениях наших народов. Он является историческим визитом, который укрепит наши отношения и сотрудничество".



Договорились о поставках техники, но белорусский лидер предлагает смотреть на перспективу - создавать совместные предприятия лифтов, самосвалов, тракторов. И обучать молодежь работать на современной технике. Стремление Улан-Батора до конца этого года заключить временное соглашение о торговле с ЕАЭС Беларусь поддерживает - это многое упростит и поможет торговле.

Александр Лукашенко отметил, что хорошо знаком с освещением его визита в Монголию - как с положительными, так и отрицательными откликами, мнением оппозиции в этой стране. "Для вторых, оппозиционеров, должен сказать: мы не приехали сюда выгоду какую-то найти. У нас товарооборот порядка 30 млн. долларов. Мизерный. Мы вчера с Президентом обсуждали этот вопрос, - заметил белорусский лидер. - Мы хотим его увеличить. Но не ради нашей только выгоды. У нас высокотехнологичная страна со времен Советского Союза. Если Монголия заинтересована в наших технологиях (а мы можем вам любой вопрос решить), мы можем конкурировать на честной основе с любым государством, которое расположено здесь рядом".

"Мы не за выгодой приехали. Мы хотим восстановить наши отношения, которые всегда были не дружескими, а братскими. Вот основа нашего визита!" - подчеркнул Александр Лукашенко.



В свою очередь Ухнаагийн Хурэлсух, подводя итоги переговоров, отметил: "Мы подробно обсудили и обменялись мнениями по вопросам реализации проектов и программ, направленных на обогащение наших отношений экономическим содержанием. Они несомненно внесут свой вклад в развитие наших отношений, принесут экономические выгоды обеим странам и станут знаковым символом в двусторонних отношениях".



И вроде российско-украинская тема не в канве переговоров, но Александр Лукашенко ее коснулся. Поводом стала реакция на сообщения о ходе визита белорусского Президента в монгольском обществе и в мире,о котором много рассказывают в СМИ. Без внимания Президента данные из самых разных источников не остаются. Реакция части общества - сложного, неоднородного - была и негативной. Местная оппозиция планировала антибелорусские митинги в центре Улан-Батора. С алармистскими и ангажированными тезисами - об СВО, агрессии и укорами за поддержку России. Надо помнить, что в Монголии сейчас настоящая "политическая жара" - впереди парламентские выборы.

Он констатировал, что часть населения в Монголии негативно восприняла помощь, оказанную Беларусью своему союзнику - России - в связи с проведением специальной военной операции в Украине. Поэтому он пояснил суть происходящих процессов для монгольской аудитории и провел некоторые параллели.



Будучи историком по образованию, Президент Беларуси напомнил о лидере Монгольской империи Чингисхане, который боролся за страну и защищал своих людей. "Они погибали на поле боя тысячами. Но если кто-то смел обидеть его воина, он мечом и огнем сметал поселения и этих людей, - заметил он. - Что же произошло между Украиной и Россией? А то же самое".



Глава государства рассказал о том, как распался Советский Союз, к чему в том числе приложил руку Запад во главе с США. "Советский Союз, с которым вы (Монголия. - Прим. ред.) сотрудничали. И ничего плохого никто о нем не говорит. Те, кто помнит это сотрудничество. Всякие были времена, но в целом это было хорошее сотрудничество", - заметил белорусский лидер.



После развала СССР была договоренность, что никакого силового блока Запад не будет продвигать к белорусским и российским границам. Но произошло ровно наоборот - в Украине начали создавать плацдарм для нападения на Беларусь и Россию, начали вводить санкции.



"И первыми, кто против нас ввел санкции, была Украина. Наша родная дружеская Украина. Мои корни там зарыты. За что? Запад приказал - ввели санкции против нас, - заметил Глава белорусского государства. - Мы их не атаковали, мы на них не нападали, мы им не приказывали, как жить".



Продолжая историческую параллель с тем, как Чингисхан защищал свой народ, белорусский лидер напомнил, как в Украине, уже в современном мире, начали сжигать людей в домах. "Посмотрите: Одесса, как там сжигали русских людей. Общество российское начало давить на Президента Путина и на власть: "Вы их должны защитить!", - сказал Александр Лукашенко.

Заготовки о соагрессорстве - навязанный шаблон. Александр Лукашенко напомнит, что именно Минск стали инициатором переговоров - и сейчас за мир!

Более того, в Минске в 2015-м прошли переговоры в "нормандском формате", и были заключены хорошие договоренности. Однако они не были исполнены украинской стороной, а Запад заявил, что это был просто такой ход, чтобы дать время вооружиться против России.



"Так как же Россия должна была себя повести? Почему монголы сегодня, имея параллель с Чингисханом, перед которым вы преклоняетесь (и я Президента поддержал - это великая страница вашей великой истории, вы ею гордитесь), осуждают Россию? А тем более Беларусь, которая выступила гарантом мирных переговоров?" - заметил Президент Беларуси.



Александр Лукашенко также напомнил, как после начала СВО и нескольких раундов мирных переговоров, в том числе в Беларуси, были парафированы мирные соглашения. Однако по настоянию Запада они были отвергнуты, и Запад же сегодня не дает прекратить противостояние.



"Россияне не хотят этой войны. Я это хорошо знаю. Почему не сесть за стол переговоров? Почему не договориться? Американцы хотят утопить Россию в этом противодействии и войне с Украиной: "Воюй с Украиной, а мы в это время в одиночку разберемся с Китаем здесь. Вот в чем суть их политики. Поэтому я хотел бы, чтобы в Монголии это понимали. Чтобы вы слушали не только то, что американцы и западники рассказывают, а как на самом деле происходит", - заявил белорусский лидер.

Более того, он подчеркнул, что Россия для Беларуси - это братская союзная страна, с которой имеется совместная военная группировка. "Это наши самые близкие братья. Мы думаем и разговариваем на одном языке. Поэтому согласно всем юридически подписанным договорам я действовал. Что, западники, американцы этого не знали? Знали. Но я не хочу, чтобы гибли люди. И мы делаем и будем делать все для того, чтобы там был мир. Если американцы пойдут на то, чтобы там был мир, он завтра будет. Но им это не надо. Поэтому разберитесь, кто здесь виноват, а кто прав", - сказал Александр Лукашенко.

Это было жестко, но это был полный расклад ситуации и ответ на вопросы, которые звучали в монгольском обществе. И в Монголии принципиальную позицию Минска услышали. Антибелорусский митинг провалился - пришла пара-тройка человек.

"Я прочитал весь обзор (СМИ. - Прим. ред). Особенно обратил внимание на журналистов Монголии. И вижу, что они просто ангажированы одной стороной. Они не видят то, что происходит. Не все - отдельные журналисты. И это вбрасывается в общество. Не делайте нас врагами монгольского народа. Мы - ваши самые близкие друзья и братья. И мы с Президентом (Монголии. - Прим. ред.) в экономике докажем, что мы многое можем здесь сделать. Не меньше, чем империи, с которыми вы граничите, и развитые государства. Я этого очень хочу, и мы это сделаем", - гарантировал Александр Лукашенко.

В подкрепу сказанному - подписание пакета двусторонних документов по сельскому хозяйству, науке, образованию, природоохране, туризму, чрезвычайным ситуациям, правоохранительной деятельности. Есть и дорожная карта на три года. И главный договор: о том, что будем дружить и сотрудничать.

В этот же день в Улан-Баторе вели переговоры деловые круги - было представлено 2 сотни компаний. На бизнес-форум приехала представительная белорусская делегация, чтобы найти общий язык с монгольским партнерами. Некоторые бренды известны еще с советских времен - ностальгию конвертируют в конкретное партнерство. Как итог - полтора десятка соглашений и контрактов.

Общая сумма подписанных документов - 20 млн долларов. Сегодня на форуме присутствует большое количество бизнеса Монголии. Интерес к белорусской продукции. Порядка 200 человек сегодня присутствует в зале на пленарной части, ведутся переговоры, представлена выставка-дегустация белорусской продукции. Сегодня есть возможность нашим предприятиям войти на рынок, есть предприятия, которые уже присутствуют на рынке, ряд - представили впервые свою продукцию. Интерес большой. Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты

Президент Монголии не случайно назовет визит белорусского Президента историческим. Многое удалось. Для истории сделают и это фото - Александр Лукашенко проведет встречу с председателем Великого государственного Хурала.