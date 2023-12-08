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Президенты Беларуси и ОАЭ обсудили развитие сотрудничества и реализацию двусторонних проектов
Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяномпрошли8 декабря в личной резиденции главы ОАЭ, сообщает БЕЛТА.
Во время переговоров Александр Лукашенко и Мухаммед бен Заид аль-Нахайян обсудили вопросы насыщенной двусторонней повестки.
Еще в феврале, во время предыдущей встречи, главы государствдоговорилисьоб углублении сотрудничества по ряду направлений. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты дали старт важным проектам, сегодня лидеры двух стран сверили часы по ходу их реализации.
ОАЭ - основной торговый партнер Беларуси среди арабских государств Залива. Товарооборот между странами системно растет, показывая в последнее время внушительную динамику и результаты.
В прошлом году Объединенные Арабские Эмираты заняли третье место по общему объему вложенных в белорусскую экономику инвестиций. Между странами сложился высокий уровень политического диалога, что также подтверждается интенсивностью контактов на высшем и высоком уровнях.
Нынешняя встреча глав государств проходила в личной резиденции Президента Объединенных Арабских Эмиратов. Переговоры длились около двух часов. "Домашний, семейный формат" - именно так его определила приглашающая сторона.
Александр Лукашенко поблагодарил эмиратского коллегу за теплый прием и внимательное отношение к белорусской делегации.
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