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Президенты Беларуси и России обсудили транспортное сообщение между странами
Под знаком сотрудничества Беларуси и России проходит сегодняшний день. Ключевое событие - кульминация VIII Форума регионов. К пленарному заседанию в режиме видеоконференции подключились и президенты, но об этом позже. Сначала двустороннее партнерство лидеры наших государств обсудили по телефону.
Разговор, прежде всего, с акцентом на торгово-экономическую составляющую. Александр Лукашенко и Владимир Путин отметили позитивную работу правительств по реализации сочинских договоренностей. Обсудили и сотрудничество в условиях санкций. Президенты убеждены: совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы.
Еще одна тема - транспортное сообщение. Александр Лукашенко и Владимир Путин констатировали: что уже у пассажиров нет проблем добраться по небу и железной дороге, налажены и грузоперевозки. Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом. На повестке открытие еще большего количества рейсов Белавиа в Россию. Особое внимание - южному направлению - в Сочи, Краснодар и Анапу.
Развитие военно-технического сотрудничества
Подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности. Также президенты обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки. Во время разговора лидеры договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах.
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