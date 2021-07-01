Президенты Беларуси и России обсудили транспортное сообщение между странами

Под знаком сотрудничества Беларуси и России проходит сегодняшний день. Ключевое событие - кульминация VIII Форума регионов. К пленарному заседанию в режиме видеоконференции подключились и президенты, но об этом позже. Сначала двустороннее партнерство лидеры наших государств обсудили по телефону.

Разговор, прежде всего, с акцентом на торгово-экономическую составляющую. Александр Лукашенко и Владимир Путин отметили позитивную работу правительств по реализации сочинских договоренностей. Обсудили и сотрудничество в условиях санкций. Президенты убеждены: совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы.

Еще одна тема - транспортное сообщение. Александр Лукашенко и Владимир Путин констатировали: что уже у пассажиров нет проблем добраться по небу и железной дороге, налажены и грузоперевозки. Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом. На повестке открытие еще большего количества рейсов Белавиа в Россию. Особое внимание - южному направлению - в Сочи, Краснодар и Анапу.

Развитие военно-технического сотрудничества

Подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности. Также президенты обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки. Во время разговора лидеры договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах.