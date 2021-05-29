Президенты Беларуси и России отметили рост товарооборота и важность закрепить положительные тенденции

В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России. Еще накануне своего визита глава белорусского государства рассказал, о чем будет идти речь на встрече с Владимиром Путиным. В центре внимания экономика, совместные проекты, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику. Тем не менее, различные паблики и телеграм-каналы раскрутили мнимую повестку встречи.



В Сочи Александр Лукашенко признался: некоторые версии его удивили. Впрочем, на фоне всех событий вокруг нашей страны и сопровождающей их волны фейков авторы радикальных каналов сейчас цепляются за любой повод, извращают факты. Невзирая на домыслы, как и обещали, президенты начали разговор с экономики. И здесь абсолютный позитив. Взаимный товарооборот показывает рост, в этом году страны планируют превзойти объемы, которые были еще до пандемии.

