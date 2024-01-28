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Президенты Беларуси и России посетили крупнейший хоккейный стадион в мире
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе посетили в Санкт-Петербурге крупнейший хоккейный стадион в мире - недавно возведенную "СКА Арену", сообщает БЕЛТА.
До этого главы государств вместе в формате видеоконференции приняли участие в мероприятии по вводу в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на станции "Восток" в Антарктиде. По его завершении Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжительное время общались тет-а-тет.
"СКА Арена" - хоккейный стадион клуба СКА в Санкт-Петербурге. Строительные работы начались в 2020 году и завершились в 2023-м. Спортивная площадка располагается на месте снесенного СКК "Петербургский". Арена вмещает более 21,5 тыс. зрителей на хоккейные матчи, что делает ее крупнейшим хоккейным стадионом в мире.
Президентам рассказали о строительстве и особенностях новой арены, использованных технических и конструктивных решениях.
"Шикарно сделали", - оценил увиденное белорусский лидер.
Александр Лукашенко и Владимир Путин осмотрели различные помещения "СКА Арены", ознакомились с условиями, созданными как для игроков, так и для болельщиков.
Главы государств тепло пообщались с игроками команды СКА, понаблюдали за тренировкой на льду. Лидерам стран на память подарили хоккейные джерси с символикой команды.
"Я мечтаю, чтобы минское "Динамо" здесь иногда выигрывало!" - сказал Александр Лукашенко.
СКА - единственный представитель Санкт-Петербурга в Континентальной хоккейной лиге, действующий обладатель Кубка Континента. Сегодня СКА - основной донор сборных России всех возрастов.
Команда находится на первом месте в Западной конференции в таблице Континентальной хоккейной лиги, один из фаворитов в борьбе за главный трофей - Кубок Гагарина.
Планируется, что первый матч на "СКА Арене" состоится 11 февраля.
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