Президенты Беларуси и России согласовали все 28 союзных программ, и 10 сентября они будут рассмотрены на уровне правительств двух стран в Минске, после чего будут вынесены на заседание Высшего госсовета СГ, которое планируется провести до конца текущего года. Об этом Президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве, сообщает БелТА .

"Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ. Завтра имеется в виду одобрить их на заседании Совета Министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года. Мы договорились с Александром Григорьевичем, сейчас посмотрим наши графики и определим более-менее точную дату", - сказал Владимир Путин.