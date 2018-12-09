Президенты Беларуси и Судана проведут переговоры в Минске. Сегодня в нашу страну прибывает Омар Хасан Ахмед аль-Башир

Сегодня в нашу страну с официальным визитом прибывает Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Главы государств 10 декабря подробно обсудят ход реализации прежних договоренностей, достигнутых во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017, а также последующих белорусско-суданских контактов на других уровнях.

В центре внимания будут и наиболее перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых, в гуманитарной области. Переговоры во Дворце Независимости пройдут в понедельник в узком и расширенном составах. Также лидеры обсудят политическое взаимодействие и международную проблематику. Итогом, как ожидается, станет совместное заявление лидеров двух стран. В присутствии Александра Лукашенко и Омара Хасана Ахмеда аль-Башира будет подписан ряд международных документов о сотрудничестве в различных областях. Программой официального визита суданского лидера запланированы и другие мероприятия. Он примет участие в церемонии официального открытия посольства Судана, встретится с высокими должностными лицами.