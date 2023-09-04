Президенты Беларуси и Узбекистана прагматично смотрят вперед - Танзила Нарбаева

Президенты Беларуси и Узбекистана прагматично смотрят вперед, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, сообщает БЕЛТА.

"Образование - это приоритетное направление не только для Беларуси, но и всех стран мира. Инициативы вашего Президента Александра Григорьевича, еще раз убеждают нас в том, насколько прагматично наши президенты смотрят вперед. Наш глава государства Шавкат Миромонович также уделяет самое большое внимание образованию, педагогическим кадрам", - сказала Танзила Нарбаева.

Сегодня парламентская делегация Республики Узбекистан посетила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества наших стран в сфере образования. Особое внимание уделялось инклюзивному образованию.

"Недавно мы вносили изменения в Конституцию, где провозгласили Узбекистан социальным государством. И это очень большая ответственность, в том числе и для нас, парламентариев. Президент нашей страны сразу же поставил вопрос о том, чтобы у нас было инклюзивное образование, начиная с малых лет", - отметила Танзила Нарбаева. Узбекская сторона выразила заинтересованность белорусскими наработками по данному вопросу.

По приглашению Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь нашу страну с официальным визитом посещает парламентская делегация Республики Узбекистан во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. Во время визита будет организовано проведение первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума. В рамках форума 5 сентября пройдет шесть секционных заседаний: "Расширение сотрудничества Беларуси и Узбекистана в области промышленности", "Перспективные направления сотрудничества в сфере легкой промышленности", "Укрепление партнерства агропромышленных комплексов Беларуси и Узбекистана", "Медицина и фармацевтика - перспективные направления развития сотрудничества Республики Беларусь и Республики Узбекистан", "Реализация партнерства в сфере науки и образования", "Культура и туризм - потенциал взаимных контактов".

6 сентября пройдет ключевое мероприятие первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума - пленарное заседание на тему "Женщины в бизнесе - потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана".

Организатор форума - Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь.