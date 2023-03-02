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Президиум Совета Республики принял заявление по итогам заседания ПА ОБСЕ
Действия западных политиков не отвечают интересам простых людей, создают системные социально-экономические проблемы. Президиум Совета Республики принял заявление по итогам заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В документе подчеркивается: "Набирающая силу волна митингов в странах Европы, включая Бельгию, Германию, Италию, Нидерланды, Францию - свидетельство того, что европейские чиновники и парламентарии не слышат свой народ, когда продвигают повестку войны в международных и межпарламентских структурах". В заявлении отмечается, что "в ходе сессии в Вене большинство западных представителей и парламентариев национальных делегаций, руководство ассамблеи выступали в поддержку продолжения войны в Украине и наращивания поставок вооружений". Члены Президиума Совета Республики "решительно осуждают такую стратегию, неспособную привести к мирному урегулированию".
Фото:БелТА
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