Принципы белорусской модели госуправления и соцустройства представлены на 153-й Ассамблее МПС

Принципы современной белорусской модели госуправления и социального устройства представлены на 153-й Ассамблее Межпарламентского союза в Танзании.

В ходе общих дебатов выступил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков. Парламентарий обратил внимание, что основополагающие принципы белорусской модели сформулированы Президентом Беларуси Александром Лукашенко более 30 лет назад. За эти годы Беларусь прошла огромный путь и состоялась как суверенная, независимая держава, уверенно идущая собственным путем развития.

"Беларусь последовательно демонстрирует опыт построения государства, ориентированного на человека. Принцип "государство для народа" получил отражение не только в программных документах, но и в конституционных нормах, законодательстве и практических требованиях к работе государственного аппарата. Именно интересы человека, защита его прав, обеспечение достойной жизни и решение повседневных проблем граждан выступают важнейшими ориентирами государственного управления", - подчеркнул Сергей Рачков.

Фундамент образуют конституционное признание человека высшей ценностью, социальный характер государства и ответственность публичной власти за обеспечение прав граждан. В этом процессе особая роль принадлежит белорусскому парламенту, добавил Сергей Рачков. Национальное собрание рассматривает парламентскую дипломатию как один из ключевых инструментов снижения международной напряженности и укрепления доверия между странами.