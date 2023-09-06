Принята Декларация I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума, сообщает БЕЛТА.

"По итогам проведения мероприятий, переговоров и консультаций по направлениям сотрудничества Республики Беларусь и Республики Узбекистан участники первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума: констатируют стремление оказывать содействие в реализации межгосударственных договоренностей, в том числе по итогам встречи Президента Беларуси Александа Лукашенко и Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на полях саммита ШОС в Самарканде 15 сентября 2022 года. Признают важность поощрения прав и расширения возможностей женщин Беларуси и Узбекистана в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах. Подтверждают роль объединяющих инициатив женщин, нацеленных на укрепление доверия в международных отношениях, поиск путей преодоления кризисных ситуаций, обеспечение равенства и справедливости. Отмечают, что меняющаяся геополитическая ситуация в мире ставит перед женщинами новые вызовы. Выражают глубокую обеспокоенность тенденциями, осложняющими ситуацию в сфере региональной и международной безопасности, нарушениями международного права, включая применение односторонних принудительных мер в отношении суверенных государств", - говорится в декларации.

Участники форума отмечают с озабоченностью, что глобальные кризисы, в том числе в сфере международной безопасности и общественного здоровья, замедляют прогресс в обеспечении гендерного равенства и в более широком смысле - устойчивого развития. "Подчеркивают, что равноправное сотрудничество и уважительный диалог, принципы добрососедства и невмешательства во внутренние дела суверенных государств являются залогом прочного мира и взаимопонимания между странами и народами. Приветствуют активную позицию женских движений Беларуси и Узбекистана, представляющих серьезный ресурс народной и общественной дипломатии. Разделяют принцип равной ответственности женщин и мужчин за сохранение семейных ценностей, защиту традиционных институтов семьи и брака, патриотическое воспитание детей и молодежи. Выражают готовность использовать свои возможности для укрепления и развития сотрудничества Беларуси и Узбекистана в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, социально-культурной, экологической, образовательной, гуманитарной, туристической и иных областях, представляющих взаимный интерес. Подтверждают готовность и впредь укреплять законодательство Беларуси и Узбекистана по обеспечению реализации прав и равенства возможностей женщин и мужчин и в данном контексте отмечают достигнутый прогресс в создании условий для самореализации женщин в политической, социально-экономической, научной и культурной жизни. Поддерживают внедрение гендерного подхода в процесс разработки и реализации мер государственной политики в различных сферах в Беларуси и Узбекистане", - говорится в документе.

Участники форума подтверждают готовность содействовать реализации решений девятого заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в сфере: машиностроения - для осуществления совместных проектов в области пассажирского транспорта, совместного производства электробусов, специальной техники на базе шасси "МАЗ", аварийно-спасательной и пожарной техники, крупноузловой сборки карьерной техники; легкой промышленности - для наращивания поставок из Узбекистана сырья для легкой промышленности Беларуси в целях снижения зависимости от импорта сырья из третьих стран, поставок концерна "Белнефтехим" в Узбекистан, обеспечения кадрами рабочих специальностей для предприятий текстильной и кожевенной отраслей Республики Беларусь; агропромышленного комплекса - для содействия созданию совместных предприятий по производству конкурентоспособной продукции и продовольствия, развития системы электронных продовольственных торговых платформ и площадок, сотрудничества в области образования и подготовки кадров; медицины и фармацевтики - для организации совместных производств по выпуску медицинских препаратов по непересекающимся позициям; науки и образования - для реализации совместных научных проектов, совместных мероприятий, организуемых научными организациями и учреждениями высшего образования, обучения в белорусских учреждениях высшего образования узбекских студентов, магистрантов и аспирантов, а также для прохождения стажировок узбекскими научными работниками и профессорско-преподавательским составом по актуальным направлениям современной науки в организациях Национальной академии наук Беларуси и белорусских учреждениях высшего образования; культуры и туризма - для развития культурного и событийного туризма на базе древних исторических центров Беларуси и Узбекистана, реализации совместных культурных проектов в области театрального и музыкального искусства, музейной деятельности.

Признают значимость вовлечения женщин в деловую среду и влияние женщин, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на достижение Целей в области устойчивого развития. Отмечают готовность содействовать созданию благоприятной экосистемы для женщин-предпринимателей в Беларуси и Узбекистане как одного из средств решения проблем в гендерной и социальной политике: расширению возможностей женщин на рынке труда, в получении доступа к кредитным ресурсам и повышению финансовой независимости, достижению гендерного равенства в сфере занятости. Подтверждают заинтересованность в сотрудничестве по обмену опытом в области поддержки предпринимательских инициатив женщин, проведения консультаций при разработке национальных стратегий, политик и мер по содействию в развитии субъектов предпринимательства, руководителями которых являются женщины.

"Подтверждают необходимость консолидации усилий институтов, готовых к поддержке женской части предпринимательского сектора, чтобы способствовать росту ее потенциала, уменьшению рисков, мультиплицировать эффективность и тем самым вовлекать женщин в сферу предпринимательства. Подчеркивают необходимость при разработке нормативных правовых актов и формировании государственной политики уделять особое внимание соблюдению гендерного равенства. Подтверждают намерение в совместной работе уделить приоритетное внимание вопросам повышения потенциала центров женского предпринимательства, финансовой, правовой и цифровой грамотности женщин-предпринимателей, начинающих свое дело, вовлечения женщин в сферу высоких технологий, развития предпринимательской инициативы в сельской местности. Приветствуют тот факт, что форум стал продуктивной площадкой для выдвижения и обсуждения новых идей и инициатив. Признают успешным формат форума как женской платформы сотрудничества в целях увеличения взаимного товарооборота, развития обмена товарами и услугами, а также экономической кооперации между белорусскими и узбекскими субъектами хозяйствования. Выражают готовность разработать дорожную карту сотрудничества женщин-предпринимателей Беларуси и Узбекистана в целях реализации настоящей декларации", - подчеркивается в документе.