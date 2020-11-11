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Принятие бундестагом ФРГ резолюции по Беларуси - неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны
Принятие бундестагом ФРГ резолюции по Беларуси - это неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Об этом говорится в заявлении председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко в связи с резолюцией бундестага по ситуации в Беларуси от 4 ноября. Как говорится в заявлении, итоги президентских выборов в Беларуси не требуют одобрения иностранного парламента, равно как законные действия белорусских властей по обеспечению общественного порядка и безопасности в стране. Председатели палат белорусского парламента подчеркнули, что взаимодействие между странами должно основываться на взаимном уважении, конструктивном диалоге и учете интересов сторон.
Своей резолюцией бундестаг перечеркивает достигнутый прогресс в белорусско-германских отношениях и идет на поводу конъюнктурных интересов отдельных политиков, которые пытаются заработать политический капитал на образе "борцов за демократию в Беларуси", не обращая внимания при этом на жесткие репрессивные действия правоохранительных органов в собственной стране.
Полное недоумение вызывает поддержка немецкими парламентариями экстремистских телеграм-каналов, открыто призывающих к террористической деятельности в Беларуси, которая, как известно, больше других стран пострадала от террора на ее территории во время Второй мировой войны.
Как подытожила Наталья Кочанова, Беларусь рассчитывает, что у наших немецких партнеров возобладают политическая мудрость и здравомыслие объективно оценить ситуацию в Беларуси и продолжить выстраивать взаимодействие на основе взаимного уважения, конструктивного диалога и учета интересов сторон.
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