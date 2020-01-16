Приоритеты взаимного сотрудничества обсудили премьер-министры Беларуси и Латвии

Беларусь ценит поддержку Латвии в оказании финансовой помощи со стороны Евросоюза и заинтересована в расширении таких инструментов. Приоритетные направления взаимного сотрудничества премьер-министры сегодня обсудили в правительстве. Глава белорусского Кабмина поблагодарил коллегу за конструктивную позицию в выстраивании отношений между нашей страной и ЕС и выразил уверенность, что совместные встречи станут основой для подготовки визита на высшем уровне в ближайшее время. Партнеры намерены развивать транзитный потенциал двух стран. Также латвийский бизнес получил приглашение в индустриальный парк "Великий камень".



