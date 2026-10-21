Приоритеты партнерства Беларуси и Латинской Америки обсудили на семинаре в Палате представителей

21 октября в Палате представителей прошел семинар "Беларусь и Латинская Америка: приоритеты долгосрочного партнерства".

Сергей Рачков

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"У Беларуси своя история отношений со многими странами региона. У нас устойчивые контакты, и сотрудничаем мы не только в политическом плане, но и в торгово-экономическом. Достаточно сказать, что Беларусь имеет свои посольства в пяти странах региона, во многих странах работают наши почетные консулы, которые оказывают содействие в развитии прежде всего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества".

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