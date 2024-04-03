Присоединение Беларуси к ШОС ожидается 4 июля в Астане

Буквально некоторое время назад я общался с генеральным секретарем Шанхайской организации господином Мином. Он меня заверил, что все государства подписали все соответствующие протокольные документы, осталось поставить точку официально на саммите глав государств - принять нашу страну в состав Шанхайской организации. Символично, что это состоится, во-первых, 4 июля, практически сразу после того, как мы отметим 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это символично очень - на следующий день. Поэтому действительно вступление нашей страны в Шанхайскую организацию еще больше укрепит вопросы безопасности, расширит рамки международного взаимодействия и рамки экономических возможностей, улучшения благосостояния нашей страны.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси