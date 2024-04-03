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Присоединение Беларуси к ШОС ожидается 4 июля в Астане
Присоединение Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества ожидается 4 июля в Астане. Об этом, в том числе, шла речь сегодня в Казахстане на очередной встрече госсекретарей советов безопасности ШОС. Наша страна станет десятым полноправным участником этого представительного интеграционного образования на Евразийском пространстве и Ближнем Востоке. В последнее время оно стремительно расширяется за счет новых заявок. В 2022 году к организации присоединились 6 новых партнеров по диалогу, 4 из которых арабские страны (ОАЭ, Египет, Бахрейн и Кувейт). В прошлом году полноправным членом ШОС стал Иран.
Буквально некоторое время назад я общался с генеральным секретарем Шанхайской организации господином Мином. Он меня заверил, что все государства подписали все соответствующие протокольные документы, осталось поставить точку официально на саммите глав государств - принять нашу страну в состав Шанхайской организации. Символично, что это состоится, во-первых, 4 июля, практически сразу после того, как мы отметим 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это символично очень - на следующий день. Поэтому действительно вступление нашей страны в Шанхайскую организацию еще больше укрепит вопросы безопасности, расширит рамки международного взаимодействия и рамки экономических возможностей, улучшения благосостояния нашей страны.
Сегодня же в повестке заседания обсуждалась обстановка в зоне ответственности ШОС. Главная угроза современности - международный терроризм. Также среди целей для борьбы обозначены наркотрафик, информационное давление, киберугрозы. Намечены пути противодействия. Потенциал ШОС здесь очень велик. Кроме того, шла речь об укреплении экономической безопасности.
На встрече с госсекретарями Совбеза ШОС президент Казахстана отметил, что предстоящее вступление Беларуси в организацию - это доказательство высокого авторитета Шанхайской организации сотрудничества.
Предстоит вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества и Республики Беларусь, что в очередной раз доказывает высокий авторитет нашей общей организации. В настоящее время ведется подготовка к саммиту Шанхайской организации сотрудничества здесь, в Астане. Мы придаем этому событию повышенное внимание. Подготовительные мероприятия осуществляются через различные механизмы, в том числе встречу секретарей советов безопасности ШОС.
Казахстан как страна-председатель предлагает выработать новый вектор экономической кооперации в ШОС. Есть предложение создать совместный инвестиционный фонд. Он будет способствовать активизации экономического и инвестиционного взаимодействия. Большой потенциал представляет развитие транзитно-транспортных связей и создание новых коридоров движения товаров.
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