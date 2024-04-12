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Призыв МИД Великобритании воздержаться от любых поездок в Беларусь может быть тревожным сигналом
Призыв МИД Великобритании воздержаться от любых поездок в Беларусь может быть тревожным сигналом. Такое мнение прозвучало в очередном выпуске программы "Клуб редакторов". Как отметили эксперты, подобные тезисы звучали от официальных ведомств США накануне теракта в "Крокус Сити Холле". Сегодня появляется все больше косвенных признаков, указывающих на западных заказчиков.
Есть международная практика, есть традиционные шаги, которые в ней предпринимаются. Одним из таких шагов является предупреждение своим гражданам не посещать какие-то государства. Одновременно это является сигналом для властей того государства: те, кто предупредил, дали денег на дестабилизацию ситуации в этом государстве, включая террористические акты. То есть по сути они сами подписали то, что они сейчас дали денег на дестабилизацию ситуации у нас в Беларуси.
В непростых геополитических условиях, особенно внешнего давления, наши люди это понимают. И спасибо, что многие наши сознательные граждане делают героические поступки для того, чтобы предупреждать. И вы видите по фильмам, которые наше телевидение показывает, и по публикациям в наших газетах, к чему это приводит и какие действительно замышляются чудовищные вещи.
В чем заключаются косвенные признаки подготовки НАТО к большой войне? Насколько сильна молитва Вовану и Лексусу и главное - какой символизм кроется во фразе "Космос наш"? Смотрите "Клуб редакторов" 12 апреля в вечернем эфире на "Беларусь 1".
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