Призыв МИД Великобритании воздержаться от любых поездок в Беларусь может быть тревожным сигналом

Есть международная практика, есть традиционные шаги, которые в ней предпринимаются. Одним из таких шагов является предупреждение своим гражданам не посещать какие-то государства. Одновременно это является сигналом для властей того государства: те, кто предупредил, дали денег на дестабилизацию ситуации в этом государстве, включая террористические акты. То есть по сути они сами подписали то, что они сейчас дали денег на дестабилизацию ситуации у нас в Беларуси.

Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня"