Продолжается досрочное голосование в Палату представителей

Сегодня второй день. По данным ЦИК, накануне свой голос за кандидатов в депутаты отдали чуть более четырех с половиной процентов белорусов (4,69%). В лидерах Витебская область - пять с половиной процентов, свыше пяти процентов минчан также решили основной день голосования посвятить домашним делам. Приблизительно одинаково проголосовали избиратели в Минской, Гомельской и Могилевской областях. Меньше всех досрочный выбор сделали жители Брестского и Гродненского регионов - около 4 процентов от всех избирателей. Отметим, досрочное голосование продлится до 16 ноября.



