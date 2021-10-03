Проект "Контекст" об Expo в Дубае и нашем месте на мировой выставочной сцене

Беларусь в эти дни принимает участие в выставке, где представлены достижения всего человечества. В Expo-2020 в Эмиратах участвуют 192 страны, экспозиция будет работать полгода, до конца марта. В Дубае построили целый город будущего. Кстати, и здесь не обошлось без политики: Европарламент призвал к бойкоту из-за нарушений прав человека в ОАЭ. Но государства и сами европейские структуры сделали вид, что не услышали.

По уровню интереса всемирную выставку сравнивают часто с мундиалем и Олимпиадой. Это не только крупнейшая международная научно-техническая экспозиция, но и презентация истории и культуры стран-участников. Наш национальный павильон в Дубае только в первый день посетили около 5 тысяч человек. Что Беларусь презентует миру - в нашей рубрике "Контекст".

Рассказывает Вероника Бута.

1851 год - первая Expo состоялась в Лондоне. С этого и начинается история всемирных универсальных экспозиций. После инициативу подхватили французы, австрийцы. К большому марафону подключается весь мир.

Сложно представить, но Expo не отменяли даже во время мировых войн. Правда, перед коронавирусом все-таки не устояли, выставку переносят на год. Вот и получается, к концу подходит год 2021, но экспозиция название свое сохранила как Expo-2020. Организаторы обещают, долгие ожидания того стоили, начинается время невиданных инноваций и ярких впечатлений. Еще бы, это первая всемирная выставка, которая проходит на Ближнем Востоке - на вдохновении и финансах здесь точно не экономили.

Наша история в Expo началась гораздо позже - в Лиссабоне в 1998. А национальный павильон Беларусь впервые представила в 2010 в Шанхае. Спустя 5 лет в Милане мы презентовали проект "Кола жыцця" - это был один из самых посещаемых объектов. Expo-2020 тоже готово удивлять.













Инновации. Инвестиции. Индивидуум" - это концепция белорусского павильона (если описывать кратко). Чем может гордиться Беларусь? Что нам не стыдно презентовать миру? Какое именно будущее для себя строим - покажут наши крупнейшие предприятия и холдинги. Арт-инсталляции, 4D-биопринтеры, беспилотники и наши традиционные позиции: от нефтепереработки и машиностроения до самой вкусной, где дегустация только приветствуется. Кстати, рынок пищевой продукции Эмиратов премиальный и импортоемкий: около 80 % продуктов питания ввозится из-за рубежа. Беларусь претендует занять здесь свою нишу. Александр Гурьянов, первый замминистра иностранных дел Беларуси

Пожалуй, главный смысл Expo - презентовать страну так, чтобы сюда хотелось ехать. И в качестве туриста, и как инвестору, и как ценителю бренда "Сделано в Беларуси". Познакомят с каждым регионом, начнут с Витебщины уже завтра. 22 ноября на Expo день Беларуси.

Дирекция Expo предложила всем странам сохранить свои павильоны после закрытия выставки. И открыть на этих площадях, скажем, свой культурный центр, торговый дом или даже консульство. Беларусь сейчас думает над вариантами. Время еще есть. Ведь начнут снимать декорации и разбирать сцену не раньше 1 апреля будущего года.