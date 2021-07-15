Проект новой Конституции обсудили на заседании Совета старейшин Национального собрания Беларуси

Опыт прошлых лет в тандеме со свежими идеями молодежи. Проект новой Конституции Беларуси обсудили сегодня во время заседания Совета старейшин при президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси с участием спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой. Председатель Совета Республики напомнила, что указом Президента создана Конституционная комиссия, в задачи которой входит внесение изменений в Основной закон страны. Уже прошло 8 заседаний комиссии. Среди целей новой Конституции - сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Проект Конституции с предложениями от граждан, коллективов и должностных лиц будет внесен на рассмотрение главе государства до 1 августа. Чтобы собирать предложения, Совет Республики также много работает с населением в регионах и организовывает выездные президиумы. Планируется, что обновленная Конституция будет вынесена на референдум в начале следующего года.