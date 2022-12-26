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Прогноз от Лукашенко: 2023 год будет самым счастливым и удачным
Наступающий 2023 год будет самым счастливым и удачным. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ, сообщает БелТА.
Отвечая на вопрос, каким будет 2023 год, Президент сказал: "Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально".
У Президента также спросили, как его настроение перед саммитом. "Средне", - ответил Александр Лукашенко. Он пояснил, что по мере приближения к Новому году настроение становится все лучше: "Лучше не может быть, а под Новый год будет самым хорошим".
Местом проведения саммита выбрана Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Учреждение расположено в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода на Сенатской площади. Здание библиотеки часто используется для проведения подобного рода встреч и саммитов.
Предновогодние неформальные встречи глав государств уже стали хорошей традицией. Собраться в Санкт-Петербурге в конце года Президент России Владимир Путин пригласил своих коллег еще на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке 9 декабря.
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