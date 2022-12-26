Прогноз от Лукашенко: 2023 год будет самым счастливым и удачным

Наступающий 2023 год будет самым счастливым и удачным. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ, сообщает БелТА.

Отвечая на вопрос, каким будет 2023 год, Президент сказал: "Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально".

У Президента также спросили, как его настроение перед саммитом. "Средне", - ответил Александр Лукашенко. Он пояснил, что по мере приближения к Новому году настроение становится все лучше: "Лучше не может быть, а под Новый год будет самым хорошим".

Местом проведения саммита выбрана Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Учреждение расположено в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода на Сенатской площади. Здание библиотеки часто используется для проведения подобного рода встреч и саммитов.