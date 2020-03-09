Программа "Понятная политика" стартует сегодня на телеканале "Беларусь 1"

Как противостоять фейкам? Где чистой воды пиар, а где реальные дела? Каковы политтехнологии XXI века? И как разобраться в хитросплетениях глобальных мировых процессов? Сегодня вечером стартует новый проект АТН. Программа "Понятная политика" простыми словами расскажет о том, что нас окружает и как это влияет на нашу с вами жизнь.