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Промкооперация - приоритет сотрудничества Беларуси и Казахстана
Укрепление промкооперации, поставки нефти и запуск совместного венчурного фонда по поддержке стартапов - это договоренности, достигнутые вчера президентами Беларуси и Казахстана по итогам встречи в Нур-Султане. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев провели серию переговоров. Были отмечены хорошие перспективы в плане экономического сотрудничества: товарооборот Беларуси и Казахстана приблизился к миллиарду долларов, и есть все возможности, чтобы существенно увеличить цифру.
Страны определили промышленную кооперацию приоритетом экономического сотрудничества. Договорились о проектах и в других отраслях: сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Беларусь и Казахстан уже давно плотно работают в сфере высоких технологий. Следующим шагом цифрового сотрудничества станет запуск совместного венчурного фонда для поддержки стартапов. Обсуждали и возможность поставок казахской нефти в Беларусь.
Беларусь и Казахстан подписали шесть соглашений
После переговоров президенты сделали совместное заявление, в котором отражены приоритетные моменты сотрудничества на перспективу. Кроме того, подписаны шесть соглашений между странами. Плотнее работать теперь будут правительства, МИД, Следственный комитет Беларуси и Генпрокуратура Казахстана.
Наш Президент пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Беларусь в следующем году. Это возможность проконтролировать выполнение достигнутых договоренностей и исполнение подписанных соглашений. Кроме того, вчера Александр Лукашенко провел в Нур-Султане встречу с первым президентом Казахстана.
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