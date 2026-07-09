Промышленная кооперация - драйвер дальнейшего сотрудничества Беларуси и Узбекистана

9 июля Александр Лукашенко проведет переговоры с лидером Узбекистана. Шавкат Мирзиёев находится в Беларуси с официальным визитом.

Лидеры рассмотрят актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества. Центральное направление - развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов.

К подписанию по итогам переговоров готовится около двух десятков документов, в том числе декларация об установлении между Беларусью и Узбекистаном стратегического партнерства.

9 июля Минск и Ташкент на высшем уровне - президентском - сверяют позиции в самых разных сферах взаимодействия, тем более что страны больше, чем просто партнеры. У нас общая историческая память, выстроен доверительный политический диалог, крепки экономические связи. Это то, что складывалось десятилетиями, прошло испытания временем, и измерить в цифрах, контрактах, соглашениях попросту невозможно.

Встречи лидеров регулярны - Мирзиёев был в 2025 году с рабочим визитом в Беларуси, Лукашенко в Узбекистане годом ранее с официальным.

Словом, держат на карандаше все ключевые проекты, подстегивают торговлю и кооперацию. И, надо сказать, это серьезные цифры - порядка 1 млрд долларов товарооборота (но в уме держим 2 млрд, и, что важно, есть все ресурсы и политическая воля, чтобы этого достичь). Но главное для наших стран - даже не рост торговых потоков, а создание совместных производств, обмен технологиями, развитие промышленной кооперации и выход на новые рынки.

Узбекистан активно развивается: инфраструктура, промышленность и в целом весь производственный сектор. При этом ставку делают на повышение технологического уровня экономики. И в этом смысле приветствуется белорусское партнерство и наши компетенции. Наша инженерная школа, наш опыт промышленного производства, система подготовки кадров - все это ценится, это востребовано и для нас перспективно. То есть поставлять не просто готовый товар, а передавать опыт и технологии, обучать специалистов. Тем самым Узбекистан получает возможность модернизировать экономику ускоренными темпами в тесном и надежном партнерстве с белорусской стороной, ну а мы можем рассчитывать на долгосрочное партнерство на этом крупном рынке Центральной Азии.

Промышленная кооперация, судя по всему, драйвер нашего дальнейшего сотрудничества. Есть наработки в машиностроении - планируем развивать сборку тракторной техники. Узбекистан развивает аграрный сектор, ему интересны наши подходы в животноводстве, селекционная работа, строительство молочно-товарных комплексов и так далее. Об этом и других сферах взаимных интересов услышим совсем скоро - во Дворце Независимости через час стартуют переговоры президентов.