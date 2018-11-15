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Противостояние финансовому террору обсуждали полторы сотни экспертов в Минске
Как противостоять финансовому террору обсуждали в эти дни полторы сотни экспертов из трех десятков стран в Минске. Беларусь входит в число девяти стран - участниц Евразийской группы. По оценкам экспертов, риски отмывания через нашу страну грязных денег минимальны, однако это необходимо подтвердить, исходя из современных международных стандартов. Уже в марте к работе приступит специальная комиссия, пока же обмен мнениями и рекомендациями по наболевшим вопросам. Как правильно оценить возможные риски и принять действенные меры, расскажет Александр Смирнов.
Диалог между государственными органами и частным бизнесом. Так вкратце можно описать лейтмотив международного форума, который в эти дни проходил в Минске. Главная же цель - обеспечение безопасности. В данном случае речь идет о финансовой составляющей. Эксперты оценивают риски, вырабатываю методы борьбы и дают рекомендации.
Серая финансовая система - разрушительна для любого государства. Это одна из причин сбоя системы управления и инфляции. Обеспечить прозрачность финансовых потоков - с одной стороны и лишить средств преступность - с другой. Задача для экспертов крайне тяжелая, учитывая, что воротилы темного бизнеса вырабатывают все новые методы сокрытия и отмывания доходов. Именно по этой причине банковская сфера сдерживает развитие криптовалют - просто пока что не выработана до конца методика работы с виртуальной платежной системой.
Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси: "То, что касается последнего указа Президента, развитие цифровых технологий в нашей стране, это, прежде всего, обозначения темы и попытка взять под контроль движения цифровых знаков. Это первое. Второе - это внедрение межбанковской системы расчетов технологий блокчейнов, далее - система контроля за работой игорного бизнеса, идентификация владельцев электронных кошельков, владельцев счетов и ряд других новшеств".
Общее безопасное экономическое пространство - эксперты разработали 40 рекомендаций, обязательных к исполнению. Беларуси, как участника Евразийской группы в том числе. В обратном случае - включение в серый или черный список, то есть фактическая финансовая изоляция. И как следствие потеря миллиардов долларов потенциального дохода. В этой ситуации важнейшая роль специалистов - наладить диалог с частным бизнесом, и таким образом предупредить отмывание грязных доходов.
Беларусь проходила оценку так называемой антиотмывочной системы 10 лет назад. Сейчас ее структура расширилась и стала более представительной. Государственные органы, частные банки, коллегии адвокатов, нотариальные конторы, почта - список очень широкий. Эксперты отмечают в нашей стране низкий уровень рисков финансирования терроризма. Во многом это благодаря работе правоохранительной системы. В ЕАГ Беларусь представляет Департамент финансового мониторинга.
Сегодня на Пленарном заседании ЕАГ подытожили оценку антиотмывочной системы Таджикистана. Такой же экзамен в марте предстоит пройти нашей стране. Уровень экспертов подчеркивает их представительство: Всемирный банк, МВФ, ООН, ОБСЕ, Антитеррористический центр СНГ. В случае положительного исхода это повысит и кредитные рейтинги страны и ее имидж.
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