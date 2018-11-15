Противостояние финансовому террору обсуждали полторы сотни экспертов в Минске

Как противостоять финансовому террору обсуждали в эти дни полторы сотни экспертов из трех десятков стран в Минске. Беларусь входит в число девяти стран - участниц Евразийской группы. По оценкам экспертов, риски отмывания через нашу страну грязных денег минимальны, однако это необходимо подтвердить, исходя из современных международных стандартов. Уже в марте к работе приступит специальная комиссия, пока же обмен мнениями и рекомендациями по наболевшим вопросам. Как правильно оценить возможные риски и принять действенные меры, расскажет Александр Смирнов.

Диалог между государственными органами и частным бизнесом. Так вкратце можно описать лейтмотив международного форума, который в эти дни проходил в Минске. Главная же цель - обеспечение безопасности. В данном случае речь идет о финансовой составляющей. Эксперты оценивают риски, вырабатываю методы борьбы и дают рекомендации.

Серая финансовая система - разрушительна для любого государства. Это одна из причин сбоя системы управления и инфляции. Обеспечить прозрачность финансовых потоков - с одной стороны и лишить средств преступность - с другой. Задача для экспертов крайне тяжелая, учитывая, что воротилы темного бизнеса вырабатывают все новые методы сокрытия и отмывания доходов. Именно по этой причине банковская сфера сдерживает развитие криптовалют - просто пока что не выработана до конца методика работы с виртуальной платежной системой.

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси: "То, что касается последнего указа Президента, развитие цифровых технологий в нашей стране, это, прежде всего, обозначения темы и попытка взять под контроль движения цифровых знаков. Это первое. Второе - это внедрение межбанковской системы расчетов технологий блокчейнов, далее - система контроля за работой игорного бизнеса, идентификация владельцев электронных кошельков, владельцев счетов и ряд других новшеств".

Общее безопасное экономическое пространство - эксперты разработали 40 рекомендаций, обязательных к исполнению. Беларуси, как участника Евразийской группы в том числе. В обратном случае - включение в серый или черный список, то есть фактическая финансовая изоляция. И как следствие потеря миллиардов долларов потенциального дохода. В этой ситуации важнейшая роль специалистов - наладить диалог с частным бизнесом, и таким образом предупредить отмывание грязных доходов.

Беларусь проходила оценку так называемой антиотмывочной системы 10 лет назад. Сейчас ее структура расширилась и стала более представительной. Государственные органы, частные банки, коллегии адвокатов, нотариальные конторы, почта - список очень широкий. Эксперты отмечают в нашей стране низкий уровень рисков финансирования терроризма. Во многом это благодаря работе правоохранительной системы. В ЕАГ Беларусь представляет Департамент финансового мониторинга.