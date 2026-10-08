Проверка на прочность: спецслужбы СНГ и ШОС завершили совместные маневры в Минске

Взаимодействие спецслужб имеет ключевое значение для борьбы с терроризмом. Совместные антитеррористические учения СНГ и ШОС позволяют на практике повысить готовность специальных подразделений к действиям в реальных условиях. Об этом заявил первый заместитель председателя КГБ Беларуси Сергей Теребов по итогам Контртеррористического форума.

День 8 октября был посвящен отработке практических действий. Финалом стали масштабные учения на полигоне "Воловщина". Отрабатывались вводные по уничтожению незаконного вооруженного формирования, захватившего приграничный населенный пункт. Сценарий подобных замыслов неоднократно реализовывался в различных регионах мира.

Уларбек Шаршеев, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС: "Современный терроризм носит транснациональный характер, объединяет деструктивные элементы, которые не хотят мирного существования. Противостоять им мы можем только вместе, в тесном взаимодействии. Несмотря на языковой барьер, мы должны знать друг друга, научиться вместе работать. Сегодняшние слаженные действия спецподразделений являются доказательством того, что мы можем работать вместе. Нам не стоит останавливаться, необходимо дальше совершенствовать наше взаимодействие".

Антитеррористические учения являются важным элементом взаимодействия спецслужб государств - участников СНГ и ШОС. В ходе маневров приобретается опыт планирования, подготовки и проведения совместных антитеррористических мероприятий, совершенствуются формы и методы согласованных действий по выявлению и пресечению терактов с учетом изменений оперативной обстановки, актуальных вызовов и угроз.