Провокация от западной разведки с участием плюшевых мишек и двух шведов в Беларуси

Противостояние сверхдержав всегда сопровождалось желанием заглянуть друг другу за шиворот. Случай с китайским метеозондом над США превратился в настоящую голливудскую эпопею с оттенком комедии. Для нас же это прекрасный повод вспомнить воздушные истории на территории Беларуси.

В 2012 году воздушное пространство Беларуси нарушил частный шведский легкомоторный самолет. Впоследствии пилоты разбросали плюшевых мишек. Провокация готовилась на протяжении года. В Беларуси находились еще два шведа: один фотографировал летящих медведей с земли, второй дежурилна тот случай, если самолет собьют.





Только в 2022 году белорусские пограничники зафиксировали 463 полета беспилотников вдоль наших рубежей. Практически еженедельно в принудительном порядке дроны приземляют на гостеприимную белорусскую землю. Такие сообщения, к сожалению, уже далеко не редкость. Вот из свежего.





Ведь эти дроны - свидетельство того, что коллективный Запад хотелбы втянуть Республику Беларусь в какую-то широкомасштабную войну, спровоцировать ответные действия на какие-то жесткие, которые позволили бы критиковать в информационном пространстве руководство страны и всю республику и, естественно, вызывать обратную негативную реакцию. Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова

Как видим, воздух был и будет зоной повышенной турбулентности. И чем больше угроз и агрессии на мировой сцене, тем активнее провокации начинают становиться оружием гибридной войны. А значит, белорусскую границу будут и дальше прощупывать на уязвимость. К воздушным авантюрам стоит быть готовыми и днем, и ночью. История доказывала это десятки раз.