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Провокация от западной разведки с участием плюшевых мишек и двух шведов в Беларуси
Противостояние сверхдержав всегда сопровождалось желанием заглянуть друг другу за шиворот. Случай с китайским метеозондом над США превратился в настоящую голливудскую эпопею с оттенком комедии. Для нас же это прекрасный повод вспомнить воздушные истории на территории Беларуси.
В 2012 году воздушное пространство Беларуси нарушил частный шведский легкомоторный самолет. Впоследствии пилоты разбросали плюшевых мишек. Провокация готовилась на протяжении года. В Беларуси находились еще два шведа: один фотографировал летящих медведей с земли, второй дежурилна тот случай, если самолет собьют.
Только в 2022 году белорусские пограничники зафиксировали 463 полета беспилотников вдоль наших рубежей. Практически еженедельно в принудительном порядке дроны приземляют на гостеприимную белорусскую землю. Такие сообщения, к сожалению, уже далеко не редкость. Вот из свежего.
Ведь эти дроны - свидетельство того, что коллективный Запад хотелбы втянуть Республику Беларусь в какую-то широкомасштабную войну, спровоцировать ответные действия на какие-то жесткие, которые позволили бы критиковать в информационном пространстве руководство страны и всю республику и, естественно, вызывать обратную негативную реакцию.
Как видим, воздух был и будет зоной повышенной турбулентности. И чем больше угроз и агрессии на мировой сцене, тем активнее провокации начинают становиться оружием гибридной войны. А значит, белорусскую границу будут и дальше прощупывать на уязвимость. К воздушным авантюрам стоит быть готовыми и днем, и ночью. История доказывала это десятки раз.
Как Запад шпионил за Советским Союзоми кто утер нос Эйзенхауэру?Современные провокации и шпионаж над землей - схемы, заказчики, цели, жертвы и последствия разведки. Обо всем этом и не только смотрите в новом выпуске "Понятной политики".
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