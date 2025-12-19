Демографическая безопасность, рост конкурентоспособности - как будет развиваться Беларусь

Как будет развиваться Беларусь в предстоящие пять лет? 19 декабря Всебелорусское народное собрание утвердило Программу социально-экономического развития. Впервые документ вынесли на рассмотрение ВНС - он станет фундаментом новой пятилетки.

Работа проделана титаническая. Стратегию и тактику развития определяли фактически всей страной - правительство, специально созданная рабочая группа, собраны замечания и предложения, чтобы решения полностью отвечали запросам и чаяниям общества. Программа пятилетки станет законом для дальнейшей работы всех госорганов и организаций.

Приоритеты новой пятилетки

Программу социально-экономического развития делегатам представил премьер-министр. Задачи на пятилетку поставлены напряженные, но реалистичные. Таким было требование главы государства. В основе концепции - самодостаточное и конкурентоспособное государство. Продолжена генеральная линия на построение сильной и процветающей Беларуси. Будущее развитие опирается на 7 ключевых приоритетов.

"Первый приоритет - национальная демографическая безопасность, т.е. сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи. Второй - развитие человеческого потенциала, качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности. Третий - создание качественной и удобной среды для жизни", - сказал Александр Турчин.

Четвертым приоритетом в программе указан рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация. Пятым - сильные регионы, шестым - укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики, седьмым - реализация туристического потенциала.

В цифрах предстоящая пятилетка выглядит так: Беларусь рассчитывает на ежегодный рост экономики не менее 3 % в год - за 5 лет ВВП прирастет без малого на 16 %. Запланирован рост инвестиций почти на 17 %, производительности труда - почти на 20 %. Аналогичный темп роста должен взять экспорт товаров и услуг. Доходы белорусов - по расчетам правительства - увеличатся на 21 %.

Что касается задач в экономике, акцент сделан на повышение технологичности, наукоемкости и роботизацию производств. Главным образом за счет этого планируется нарастить внешние поставки. А география экспорта должна прирастать долей стран дальней дуги до 30 % к концу новой пятилетки. Фокус - на разностороннем развитии регионов, устранении дисбалансов на рынке труда. Максимум внимания - молодежи. Комплексно подходят к решению демографических сложностей. А чтобы белорусам было комфортно жить и работать и в больших городах, и небольших поселках, предстоит создавать удобную среду для жизни.

Александр Турчин отметил, что качественная и удобная среда для жизни - это в первую очередь жилье, дороги, транспорт, ЖКХ. Ресурсы будут направлены на строительство и реконструкцию арендного жилья. Такое решение позволит привлечь и сохранить квалифицированные кадры в регионах.

"Строить будем там, где планируется реализация крупных производственных проектов, и для работников наиболее востребованных должностей, молодых специалистов. Это сделает трудовые ресурсы подвижными, мобильными, позволит искать дом возле работы, а не наоборот", - сказал премьер-министр.

За пятилетку в Беларуси планируется построить 5 млн кв. м арендного жилья.

Всего планируется провести реконструкцию, строительство и капитальный ремонт не менее 25 тыс. км республиканских и местных дорог.

"Все дороги от райцентров к агрогородкам будут с усовершенствованным покрытием, транспортная доступность вырастет. Время в пути от населенных пунктов до областных центров не должно превышать час-полтора. А это не больше, чем перемещение внутри Минска", - сказал Александр Турчин.

Впервые в программе пятилетки сделан акцент на укреплении обороноспособности. Рост внешних угроз вынуждает развивать собственный оборонный сектор. И Беларусь будет наращивать инвестиции в производство вооружения, военной и специальной техники.

Президент: "Орешник" более чем наполовину белорусского производства

"Никуда не денемся - обороноспособность должна быть. Кое-что мы уже научились делать в ракетостроении. Вот мы говорим: "Орешник", "Орешник"... Я как-то внимания не обращал, Владимир Владимирович Путин мне сказал: "Ты хоть знаешь, что "Орешник" - это большая часть белорусского производства". Говорю: "Да господь с тобой, в первый раз слышу", - отметил белорусский лидер.

"Оказывается, только ракета - сложное техническое сооружение - это российское производство. Все остальное - белорусское", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также высказался о дальнейшем развитии ракетного производства в Беларуси. "Нам нужна ракета. Она есть, эта ракета, у россиян. Конечно, "Орешник" мы создавать не будем. Очень дорого. Могли бы это сделать с россиянами. Тем более я встречался и с конструкторами, которые обеспечивают в том числе и стратегический щит для Российской Федерации. Наши люди, разговариваем на одном языке, понимаем друг друга", - рассказал белорусский лидер.

Президент ставит задачу - развивать все направления, в которых Беларусь сильна. Если есть спрос на наши товары и услуги, то нужно на этом зарабатывать! Тем более наработан опыт и компетенции в разных сферах. Это подспорье, чтобы глубже развивать существующие направления не только в экономике, но и социальной сфере. В пример глава государства ставит наше образование. Спрос на него растет, а это позволяет наращивать экспорт образовательных услуг.