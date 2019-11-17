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Прямое включение из столичного Дворца культуры и спорта железнодорожников
Анастасия Бенедисюк работает на избирательных участках столицы (прямое включение). Наш избирательный эшелон движется к экватору. Позади 4 часа. И на этот раз я выхожу с вами на прямую связь из столичного Дворца культуры и спорта железнодорожников. И спорт, и культуру, и избирателей, и организаторов выборов с самого утра уже успели оценить международные наблюдатели. Мы пообщались с главой миссии Шанхайской организации сотрудничества. Если коротко, выборы проходят активно и прозрачно. Это цитата. Я попрошу режиссера показать часть интервью.
Эти парламентские выборы в Беларуси для ШОС стали 49-й наблюдательной миссией
В нашу страну, напомним, она приезжала и на президентские выборы, и на парламентские в 2016-м. Минск. Брест, Могилев. Впрочем, сегодня наблюдатели работают не только в крупных городах. Они знакомятся с избирательными участками, смотрят за правильностью выполнения процедуры голосования. Задают вопросы членам избирательных комиссий, избирателям. Всего же в Беларуси работают более 1000 международных наблюдателей. У них, как и у журналистов, сегодня большой марафон по посещению избирательных участков. В среднем на изучение ситуации на одном уходит около получаса.
Вот говорят же: выборы - это праздник! Надеюсь, камера передает эту атмосферу. С самого утра здесь звучит белорусские песни. Повсюду цветы. Есть отдельная зона, где, выполнив свой гражданский долг, можно выпить кофе, отведать свежей выпечки. Добавим, на каждом участке работает передвижной медицинский пункт. Впрочем, до начала включения я поинтересовалась - жалоб о плохом самочувствии не поступало.
Две с половиной тысячи избирателей. Досрочно проголосовал каждый пятый. Пока заявок на то, чтобы проголосовать на дому, на этом участке не поступало. 30 человек здесь ждут дебютантов - тех, кто будет голосовать впервые. И я предлагаю послушать самих избирателей, с каким настроением сегодня приходят на избирательные участки. Такова ситуация к этой минуте. Мне остается добавить, что избирательный марафон сегодня будет длиться 12 часов и завершится в 20:00. Избирательные комиссии будут работать без обеда.
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