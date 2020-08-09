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Александр Лукашенко проголосовал на выборах Президента Беларуси

Прямое включение с участка № 1.На связи Илона Красутская (видео).

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